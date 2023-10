El CE Mercadal sumó otro punto en su casillero particular en un partido muy físico e intenso que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes por la gran cantidad de ocasiones y duelos luchados por ambas escuadras.

El partido empezó movido desde el inicio, y en el primer minuto de juego, Javi Hernández, ubicado en el extremo derecho, recibió el balón con la clara intención de ver portería, y después de una conducción en diagonal hacia el borde del área, el atacante la pegó con la zurda, tocando ligeramente en un defensor y desorientando al portero que vio como lentamente se colaba en su portería.

No obstante, el conjunto visitante no bajó los brazos, sino todo lo contrario. En el minuto 12, Ferrer perdonó un mano a mano tras una pared sensacional, lanzando muy flojo a las manos del portero, pero en el 24, el Constància equilibró el encuentro. En un saque de esquina, la defensa del Mercadal no fue capaz de despejar el balón, y tras un burullo en el área, Giaquinto aprovechó el descontrol para empujar el esférico hasta el fondo de la red.

Los visitantes se encontraban cómodos en Sant Martí y sus continuas llegadas desesperaban a la parroquia mercadalenca. Dos minutos después del gol, Gálvez estuvo a punto de enganchar una volea que podría haber puesto en apuros a Oriol, pero finalmente no encontró portería.

Por su parte, el Mercadal quería salir con el balón controlado, y las combinaciones entre Yassin y Vidal con los extremos generaba mucho peligro. En el 34, Carreras tuvo en sus pies el 2-1, pero después de un gran eslalon y con la portería a su favor, quiso regatear a otro defensa y finalmente perdió el balón. Antes del descanso, Ferrer por parte de los visitantes, y Hernández por parte del Mercadal, tuvieron sendos disparos desde la frontal que atajaron los guardametas.

Reanudación

Tras el descanso, ambos equipos siguieron muy intensos pero sin acabar de finalizar jugadas. Vidal movió su equipo con las entradas de Torres, Kane, Taltavull y Marqués, pero la defensa visitante se mantuvo muy firme durante dicho período.

En el 77 los visitantes tuvieron una doble ocasión en un saque de esquina, pero su remate se fue lamiendo el poste. Finalmente, reparto de puntos en Sant Martí en un encuentro muy disputado y eléctrico para ambos conjuntos.