Sant Martí vestirá sus mejores galas esta tarde en lo que supondrá el primer derbi menorquín después de seis años. Mercadal y Alaior se cruzan en un duelo (Isaac Gutiérrez, 16.30 horas) de rivalidad al que ambos acuden dispuestos a sumar tres puntos que supondrían una catapulta a la zona alta para los rojiblancos y una mejoría para los albinegros.

Separados por tan solo cuatro puntos en la clasificación a favor del Mercadal, el encuentro promete, como todo derbi, emociones fuertes y teóricamente mucha igualdad pese a la ventaja del cuadro mercadalenc en la tabla. El grupo de Lluís Vidal llega con una dinámica positiva tras lograr la primera victoria a domicilio (0-1 ante el Portmany) y firmar su cuarta portería a cero. Por contra, el colectivo de Jose Ángel Moyano viene de otra dolorosa derrota en la recta final de partido (0-1 frente al Felanitx) y habiendo sumado un punto de los últimos quince posibles. Pero todos estos registros quedan aparcados cuando se trata de un choque entre equipos de la Isla y más tras haberse enfrentado en dos ocasiones en pretemporada.

En el bando anfitrión, Lluís Vidal afirma que «sabemos de las dificultades que encontraremos, ganar en Portmany nos ha dado tranquilidad y seguridad». Sobre el encuentro, el preparador apunta que «espero a un Alaior muy fuerte y con mucha ilusión, es un equipo atrevido este año», además de incidir en un aspecto a vigilar de los alaiorenses, «su juego aéreo, el balón parado, que son muy peligrosos». Jugar en Sant Martí puede convertir al Mercadal en favorito para un partido «que lo tenemos claro» según Vidal, que no piensa que «nos den el balón. Ellos nos presionarán arriba y aunque juegan algo más directo que nosotros, también intentan controlar. Si ganas son 14 puntos y sumas dos partidos seguidos venciendo», señala. La falta de efectividad es, quizás, lo que más preocupa al técnico mahonés, puesto que el Mercadal solo ha logrado siete goles, pese a generar ocasiones. «Nos ha faltado eficacia en algunos partidos, nuestro delantero centro (Karim) no ha marcado todavía; esperemos que rompa la racha, puesto que en defensa apenas concedemos ocasiones». Para la cita tiene la baja de Eric Barber al que le resta una semana para entrar a trabajar con el grupo.

Moyano, míster visitante

Para el debutante en los banquillos de la categoría, José Ángel Moyano, el Alaior llega al derbi, «con buenas sensaciones y pese a que los resultados no llegan, estamos compitiendo bien. Dependemos de ese punto de suerte o acierto en el área rival o en la nuestra; dos de los últimos cuatro goles en contra han sido en propia puerta. Nos falta mejorar estos aspectos para cambiar la dinámica». Sobre cómo afronta su equipo el encuentro, afirma que el lugar en la tabla «y el momento en que llega cada equipo no cuenta; ellos juegan en casa y vienen de ganar, pueden ser favoritos, pero nosotros vamos a por los tres puntos». El momento del Alaior no es bueno como indican los últimos registros pero el cuadro albinegro intentará revertir la situación: «Debemos ser fieles a lo que somos como equipo, tener acierto y eliminar esos detalles que nos hacen encajar con pocas ocasiones en contra» indica el de Vitoria-Gasteiz.

Y del Mercadal, el que fuera jugador del Sporting Mahonés, apunta que se espera, «a un rival que querrá tener el balón, que nos presionará arriba, que tiene velocidad, experiencia y mordiente. Es un equipo importante de la categoría, será duro», advierte Moyano. Para el encuentro, tiene las bajas de Raúl Filgueira, Loren, Marc Mercadal, Eric y Adri, además de la duda de Nil.