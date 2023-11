El Mercadal estaba a punto de cerrar un derbi redondo para sus intereses, gran afluencia de público y tres puntos en el casillero cuando en el último suspiro, Ramón Huéscar sacó petróleo a una falta innecesaria con un lanzamiento al que tiene acostumbrado al mundillo del fútbol isleño y superar a De Jesús para atrapar un empate muy valioso para el Alaior y dejar petrificado a Sant Martí. El golpeo del ariete cerró la ristra de cuatro derrotas consecutivas de los albinegros e impidió el segundo triunfo consecutivo del grupo rojiblanco. No hubo tiempo para más, con el 1-1 en el 96 de juego el colegiado decretó el final y los locales ni sacaron de centro.

El duelo de rivalidad fue lo esperado, dos equipos intentando jugar sus armas, seguridad atrás y rapidez arriba en el banco rojiblanco por contundencia en defensa, trabajo y juego directo en las filas albinegras. El choque demostró los problemas cara a gol por parte de ambos -8 y 5 tantos llevan- y dejó como notas destacadas la pareja de centrales en cada escuadra, acertados en las marcas y en la vigilancia a los hombres más adelantados del rival. El Mercadal, que había sido mejor en el primer tiempo, no supo jugar el tramo final de la cita y el Alaior, al que no se le puede reprochar su encomiable entrega y trabajo para suplir su déficit ofensivo, encontró el premio con el golazo de Ramón que a la vez castigaba la incomprensible puesta en escena de los anfitriones en ese espacio de tiempo.

El inicio del encuentro no puso ser mejor para el Mercadal que abrió el marcador con un remate desde cerca de Xavi Fedelich aprovechando el rechace de José tras un duro disparo de Rubén. El central ciutadellenc estuvo rápido para ganar la partida a todos y obrar el 1-0 (5’). La respuesta del Alaior llegó en un balón que no cazó Carlos en el segundo palo. Los de Lluís Vidal, sin fisuras atrás, tuvieron sus mejores minutos y Lluch dispuso del 2-0 pero su remate se fue arriba. La presión alta a la salida rival fue constante por ambos bandos por lo que el juego de elaboración, que buscó más el Mercadal, apenas tuvo acto de presencia predominando la guerra por las segundas jugadas que fueron la constante del choque. Un tiro de Elliot cerca del palo (21’) fue la única ocasión en el haber de los visitantes que en el cuarto de hora final vieron como los de Sant Martí, que intentaron buscar la superioridad en bandas con un dos contra uno, generaron llegadas con peligro en remates de Raúl -defectuoso- y Rubén que no encontraron destino. Camino de vestuarios con ventaja para un Mercadal que necesitaba recuperar a un hoy en día desdibujado Karim -Biel y Segovia tuvieron parte de culpa- fundamental en el dibujo ofensivo de Vidal mientras el Alaior no llevó peligro con su fútbol más directo.

Cambios

En el segundo tiempo, José Ángel Moyano dio entrada a Ángel y después a Joel obligado por el marcador. El Alaior dio un paso al frente en busca de la igualada pero sin descuidar su retaguardia. Con todo, las primeras ocasiones volvieron a ser para el once de Vidal con un cabezazo picado de Xavi Fedelich y otro de Karim que rozó el segundo tanto (62’). Al minuto, el colectivo de Los Pinos, que ya jugaba más en la parcela local pese a no generar peligro, tuvo la igualada. Un tiro de Joel pegó en un defensa y el cuero le cayó a Ramón que desde cerca y ante De Jesús hizo lo que no suele hacer, rematar fuera. Fue la gran ocasión para los alaiorenses en un encuentro donde Vidal ya había metido a Yassin sobre el césped en la continua pelea por las segundas acciones que seguía en todo lo alto.

El paso de los minutos confirmó a un Alaior dominante mientras el Mercadal, firme atrás, se metió en terreno pantanoso al no hacerse con el control del esférico. Isaac Barro puso el ‘uy’ en la grada con un lanzamiento lejano que buscó la escuadra (81’) y a renglón seguido el partido parecía que se abría con la expulsión de Raúl Segovia ocupando Isaac Melià su puesto en el eje de la zaga. El Mercadal encontró espacios para correr pero no la ocasión para sentenciar un partido que entró en una fase de nervios y piques que derivó en la roja a Sergio (88’) tras una acción sobre Ángel. Con igualdad numérica, el Alaior insistió y el conjunto de Lluís Vidal no solo no supo mantener el balón sino que además forzó algunas faltas (hizo más, 20-18) evitables, como la que originó el gol de Ramón en el 96’. El derbi premió al Alaior y castigó el segundo tiempo del Mercadal, un equipo con más oficio que no lo sacó a relucir.