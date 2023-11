El doble enfrentamiento menorquín-manacorí concentra, lógicamente, todo el interés del aficionado local con motivo de la jornada 10 en el grupo balear de Tercera RFEF, en la que el Alaior recibe este domingo en Los Pinos al Inter Manacor (17.00 horas), mientras que el Mercadal visita en la tarde de este sábado al Manacor.

Esta confrontación entre rojiblancos en a Capellera,N servirá, por añadidura, para calibrar el estado anímico y de juego en que se encuentra el Mercadal después de dejar escapar el triunfo en el derbi contra el Alaior de hace una semana en Sant Martí (1-1).

El examen, sin duda, alberga máximo rigor, puesto que el Manacor, que es cuarto clasificado y un firme candidato a jugar la fase de ascenso a Segunda RFEF, exhibe una racha inmaculada al resguardo de su campo, el histórico Na Capellera, donde ha solventado con victoria sus cuatro apariciones.

Al margen, el conjunto manacorí acumula seis jornadas sin perder, y una de sus únicas dos derrotas la encajó precisamente en Los Pinos ante el Alaior.

En sus filas milita el defensa menorquín Víctor Barber Orfila, quien recaló en Na Capellera proveniente del Santanyí. Un valor más en la plantilla que gestiona Jaume Mut, un técnico experto y bregado en la categoría balear.

Para el Mercadal, que es décimo clasificado y al margen de una posibilidad para reaccionar y recuperar parte de lo entregado contra el Alaior, el partido supone la oportunidad de aproximarse a la zona de playoff.

Y para la tarde del domingo se emplaza el enfrentamiento entre el Alaior y el colista de la liga, el Inter Manacor, una cita que, por una mera cuestión de cifras, se presume propicia para que los hombres de José Ángel Moyano puedan seguir engordando su casillero.

El equipo albinegro, que es décimo quinto clasificado, aventaja en cinco puntos a su inminente rival, por lo que una victoria, además de los tres puntos, le permitiría abrir brecha sobre un equipo cuyo arranque de temporada le augura muchos problemas para conservar la categoría.

De hecho, y tras celebrar su primera victoria en su segundo partido como local (3-2 sobre el Binissalem), el Inter Manacor ha encadenado seis derrotas, mostrando además escasa capacidad de réplica en las últimas cuatro. Y solo ha marcado un gol en sus cuatro salidas. El Alaior, por su parte, no reside en una coyuntura mucho más boyante, pues no gana desde la jornada 2 y con su empate en el derbi de Sant Martí logró quebrar una dinámica de cuatro derrotas consecutivas, aunque sí ha competido en todos sus partidos, en alguno de ellos no sumó por puro infortunio y el punto rescatado en pleno descuento la semana pasada le ha reforzado, aunque esta jornada, de cara al objetivo de la permanencia, solo vale ganar al Inter de Manacor.