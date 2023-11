El preparador del Mercadal, Lluís Vidal, se mostró satisfecho por la actuación de los suyos pero contrariado por la acción que marcó el devenir del choque: «Ha sido un duelo muy igualado, creo que hemos hecho un gran partido, lo hemos llevado al terreno que queríamos, y sólo estamos enfadados por esa jugada y por como ha terminado». Vidal también hizo autocrítica en la jugada del 1-1, reconociendo que «hemos fallado en el marcaje pero hemos reaccionado rápido y el equipo ha seguido bien asentado, hasta la jugada desgraciada». Precisamente, sobre esa acción adujo que «la ha visto todo el mundo, penalti de libro, el árbitro no lo quiere pitar, el auxiliar nobhace nada... y luego no quiere parar el juego con el jugador tumbado en el suelo, se lo recriminamos, nos expulsa y nos dice que no tiene autoridad para parar el juego».