«Las normas de la FIFA y la UEFA sobre la aprobación previa de competiciones de fútbol interclubes, como la Superliga, son contrarias a la legislación de la Unión Europea». Así le ha dado la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Superliga al advertir que existe «un abuso de poder dominante» de los órganos que rigen el fútbol a nivel internacional.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes como la Superliga «violan el Derecho de la Unión».

El Alto Tribunal europeo, que responde así a una cuestión prejudicial remitida por el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, advierte además de que la FIFA y la UEFA están «abusando de su posición dominante» con su control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de las competiciones que organizan. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.

«Las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales», señala el fallo.



Sin embargo, la corte con sede en Luxemburgo añade que «una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada». «Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico», precisa el Tribunal.