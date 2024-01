Que el delantero de Ciutadella, Sergi Enrich, vive muy probablemente uno de sus momentos más delicados como jugador profesional desde que deambula entre la Primera y la Segunda División es una obviedad y el mismo jugador no lo niega. Sin embargo, y a pesar de que por el momento ni mucho menos ha cumplido con las expectativas que el pasado mes de julio se generaron entorno a su fichaje sorpresa por el Real Zaragoza, en el estadio de La Romareda– ni por asomo– piensan en una posible salida del ciutadellenc en este mercado de invierno. O al menos, a día de hoy. Y es que tanto el mismo Sergi Enrich como el propio entrenador, el ex Atlético Villacarlos, Julio Velázquez, todavía confían ciegamente en que el jugador acabe explotando y demostrando su talento de cara a gol en este tramo final de la Segunda División 2023-24. A pesar de ser uno de los fichajes que menos rendimiento ha dado al Zaragoza hasta el momento, Enrich continuará en el equipo y no se prevé que salga en el mercado.

El delantero, cuyo pundonor, trabajo, entrega y aporte en cuanto a experiencia en el vestuario son incuestionables en Zaragoza e innegociables para él mismo, sabe que el equipo precisa de su talante y sus goles; como también lo tiene claro Velázquez, sabedor que, como ya hiciera el año pasado el último mes y medio en las filas del Real Oviedo, en cualquier momento Enrich puede destaparse y volver a mostrar su clase y olfato goledador. Noticias relacionadas Sergi Enrich ‘paga’ el enfado de la afición del Zaragoza Más noticias relacionadas Por tanto, actualmente, tan solo una oferta astronómica a nivel económico de fuera de España y que beneficiara al propio jugador y a la entidad zaragocista podría hacer cambiar de opinión el expreso deseo mutuo de que Enrich acabe el curso en La Romareda. Situación difícil la que vive el insular en el Zaragoza, donde Velázquez espera que tras este parón navideño pueda recuperarle, ya que, de momento, suma poco más de 400 minutos, tres titularidades y aún sin ver portería. Palabras de su entorno Si bien el jugador lleva semanas ya sin hablar, «Es Diari» sí ha podido calibrar desde el entorno del mismo Enrich las sensaciones del jugador. «Sergi está convencido de que le llegará su momento esta temporada en el Zaragoza», exclaman fuentes muy cercanas al delantero menorquín. Además de la insistencia del Zaragoza en que el ciutadellenc se quede, a nivel personal, a él tampoco le interesa marcharse, cuando están esperando su segundo hijo. «Y Sergi, pese a que no ha jugado mucho, siente que en el vestuario es importante, por todo lo que aporta, y se siente muy querido», señalan a este diario, de un Enrich ajeno a rumores sobre posibles llegadas. El apunte Badia, vinculado a Menorca, meta del Zaragoza El Elche anunció un acuerdo con el Real Zaragoza para la cesión de su portero Edgar Badia hasta final de curso. El catalán, que llegó al club en 2019 y está estrechamente vinculado con Menorca, ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia del club ilicitano, clave del último ascenso a Primera y de las dos permanencias.