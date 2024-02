Una broma de muy mal gusto. Un aficionado del Rayo Vallecano ha metido un dedo en el culo al jugador argentino del Sevilla, Lucas Ocampos, cuando se disponía a sacar de banda. El delantero se mostró muy crítico con dicha acción una vez finalizado el partido y pidió que LaLiga «tome con seriedad» el gesto de ese «tonto», porque «si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar».

«Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo», dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.

🤯 ¡Lo nunca visto!



😳 El feo gesto de un aficionado con @Locampos15



⚡️⚡️ RAY 1-1 SEV ⚪️🔴



📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/EWjOI5WYWT — GOL PLAY (@Gol) February 5, 2024

El Sevilla, con dos goles del marroquí Youssef En-Nesyri, se llevó el triunfo de Vallecas ante el Rayo.