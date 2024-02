No hay vuelta atrás. O al menos así lo confirmaba ayer alto y claro a «Es Diari» el propio Toni Vila, presidente del CE Mercadal. A finales de esta misma temporada 2023-24 en curso el máximo mandatario rojiblanco abandonará el cargo al que llegó hace cuatro años, cuando Vila sustituyó al veterano dirigente y antecesor suyo, Paco Salord. El presidente del Mercadal anunciaba ayer su intención «definitiva y decidida» de no continuar al frente del club del Municipal de Sant Martí cuando finalice la actual temporada. Un adiós al sillón presidencial rojiblanco que se debe única y exclusivamente a motivos estrictamente profesionales y de obligaciones personales.

Vila, que accedió a la presidencia el año 2020 cuando sustituyó a Paco Salord– estuvo durante dos años al frente de la entidad mercadalenca–, confirmaba ayer a este diario su decisión unilateral de marcharse cuando acabe la temporada en curso y el periodo por tanto de cuatro años por el que accedió al puesto. «Es una decisión que tengo totalmente decidida y tomada y no hay vuelta atrás. Ya les he comunicado a mis compañeros de junta directiva que me iré cuando acabe el curso», señalaba ayer el mercadalenc, de una marcha, insistía Vila, «motivada tan solo por mis compromisos profesionales, que me superan y me impiden llevar el día a día como querría en todos los sentidos».

Con el grueso íntegro de la junta directiva al corriente de su determinación, será en los próximos días cuando Vila se reúna con ellos seriamente para empezar a otear el futuro inmediato de la presidencia y de la entidad. «Es el momento de empezar a trabajar y mirar si hay nadie de la junta directiva que esté dispuesto a dar un paso adelante, como una corriente continuista, para ser presidente», piensa en voz alta Vila. De hecho, como ha podido saber este diario, sí podría haber el interés de un directivo rojiblanco actual en suceder a Vila a finales de temporada, una vez se proceda a convocar las pertinentes elecciones a la presidencia del club. «Tenemos que empezar a movernos porque mis intenciones son claras y decididas. No puedo seguir», reafirmaba Vila, quien a finales de la 2022-23 ya hizo un amago de irse– por los mismos motivos– pero sus compañeros de junta le convencieron para seguir.

Decisión muy madurada

La entereza con la que Vila ha adoptado esta postura sin vuelta atrás le llevan ya a pensar y soñar en el final de la 2023-24. «Sueño con irme del Mercadal, como presidente, con la misma cantera que hemos logrado esta temporada», decía ayer a este diario, orgulloso de exclamar que a nivel económico, el actual Mercadal está completamente al día, «no debemos un euro absolutamente a nadie y la plantilla cobra siempre de manera puntual», prosigue.

En cuanto al primer equipo, tras reconocer el aún mandatario que acceder a los Play off por el título está «casi imposible», sí está convencido Vila de poder cerrar con nota la temporada. «Hacerlo con buenas sensaciones y con la permanencia totalmente tranquila y sin problemas, si bien, todavía pienso que podemos acabar por ahí arriba, pisando los talones a los mejores», exclama. «Vamos a Arenal y viene Collerense. Y tengo claro que podemos ganar a cualquiera aunque no negaré que a estas alturas esperaba estar en la salsa de arriba».

Finalmente, preguntado Vila por Lluís Vidal, siempre ligado a él estos tres años, fue claro: «Futbolísticamente es el mejor técnico que podemos tener pero serán los nuevos los que deberán decidirlo», cerró.