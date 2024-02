Nadie dijo que esto fuera a ser ni mucho menos fácil. Penya Ciutadella, Atlètic Ciutadella, UE Sami y Dosa CF siguen empeñados y decididos en sacar adelante, a ser posible de cara a esta próxima temporada 2024-25, la histórica fusión –decidida de manera «unánime» hace algunas semanas– de los cuatro clubes que conviven a día de hoy en Ciutadella. Sus respectivas juntas directivas y directores técnicos trabajan a destajo para que ello pueda ser una realidad, totalmente decididos y convencidos de que es lo mejor para el fútbol ciutadellenc. Sin embargo, durante este camino y cuando restaría todavía el paso más importante y decisivo que sería el de proponerlo cada uno de los clubes a sus socios para votarlo, el trabajo y los aspectos burocráticos –a nivel de federación y administración– se van multiplicando. Ello, mientras los días corren y la próxima temporada, que es el gran reto de todos, estaría casi a la vuelta de la esquina. Por ahora, y mientras estarían ultimando ya un proyecto serio y sólido para ello, ninguna de las entidades ha citado a sus socios, para explicarles la propuesta y posteriormente, llevarla a votación.

Desde uno de los clubes implicados, la UE Sami, su presidente desde el año 2015, Francesc Cavaller, confirma a «Es Diari» que desde la entidad verdiblanca se mantienen firmes en que salga adelante esta entente decidida de manera conjunta. «Evidentemente que sí, por eso nos sumamos a ello, viendo que sería algo bueno para la ciudad, los chavales y el fútbol, ya que sería algo diferencial; no solo en Menorca, creo que también en las Balears», señala el ‘presi’. «El trabajo por delante es mucho y los inicios nunca son fáciles pero a la larga sería muy bueno para todos los clubes», prosigue, entendiendo que en cada club, «hay gente que está más o menos de acuerdo. Hay que saber explicar bien y convencer a la gente. Los clubes desaparecerían claro pero sería muy positivo para todos, empezando para los chavales, con gente más y mejor preparada, más recursos económicos, sociales y demás», sostiene. Por ejemplo, «a la hora de ir a buscar publicidad, que sería más sencillo siendo una sola entidad». Cavaller ve complicado aunque posible que sea una realidad para la 2024-25. «Los clubes lo tenemos claro pero estamos en manos de los socios todos y hay que convencerlos que es lo mejor, entendiendo que hay un tema de sensibilidades», apunta. Para ello deberán montar sus respectivas Asambleas Extraordinarias de Socios, en principio, de manera conjunta, en una fecha concreta. «El tema burocrático es más complicado de lo que todos pensábamos, con una serie de requisitos a cumplir más complejos de lo previsto. Ya sabíamos que no sería fácil y repito, estamos a expensas de que las respectivas asambleas nos den el OK. Hay que presentar ya un proyecto atado». Finalmente, lo que sí tienen claro en el Municipal del Sami es que esta entente entre clubes de Ciutadella, o sea hace con todos, o nada. «No pensamos en otra opción ni posibilidad. Nos juntamos para sumar todos juntos y de no estar los cuatro, seguiríamos estando divididos y no es la intención de esta fusión. La apuesta es ésta, la presentada al ayuntamiento».

Por su parte, desde el Municipal de Sant Antoni, también abogan decididamente por una entente entre las entidades de Ponent. En este sentido, la veterana presidenta bermellona, Esperança Juaneda, que este año en principio finaliza su periplo de cuatro años más al frente del histórico club, aseguraba que en el Atlètic tienen claro que es lo mejor para garantizar el futuro del fútbol ciutadellenc. «Creemos que sí, que sería lo mejor para todos, un proyecto bonito y ambicioso. Por eso decidimos juntarnos y ser partícipes de la propuesta iniciada por el Penya Ciutadella», asegura la presidenta. Y es que Juaneda, en nombre del grueso de la masa social bermellón, opina alto y claro que de salir adelante este proyecto de unión de las cuatro entidades, «estaríamos hablando de un buen desafío conjunto para Ciutadella, ciudad que se merece estar donde estuvo ya antaño», abunda, como aquellas tardes de gloria en el Municipal de Sant Antoni mismo. La presidenta atlética, como el mismo Francesc Cavaller de la UE Sami, es muy consciente que el camino y trabajo que conlleva una fusión de este calado no es sencillo, «y nos damos cuenta del trabajo que hay y queda por hacer todavía. No obstante, estamos trabajando a destajo las cuatro entidades para intentar lograr que sea ya una realidad para la próxima temporada 2024-25», relata, Juaneda.

Finalmente, y en línea también a lo expresado en esta misma página por su homónimo del Sami, asevera la presidenta que en estos momentos ven como única opción la fusión de todos los clubes, «de todos. No contemplamos cualquier otro escenario a día de hoy que el de que las cuatro entidades nos unamos», cierra.