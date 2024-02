El UE Petra ha denunciado en redes la expulsión de su entrenador durante un partido disputado el pasado sábado 10 de febrero contra el Club Cardassar Atletic por, según el mismo club, dirigirse a la árbitro en catalán.

La unión deportiva explicó que los hechos se sucedieron cuando durante el transcurso del partido, el entrenador del equipo de Petra fue amonestado con tarjeta amarilla después de protestar por una decisión arbitral, «en este momento, la árbitro ya me habló con prepotencia y gritando indicándome que hablara en castellano», explicó Ultima Hora el entrenador, Miquel Santandreu. Ante la actitud de la colegiada, el entrenador del Alevín B le recriminó que «no estaba obligado a ello», aunque recalcó que «no hubiese tenido ningún problema en cambiar de idioma si me lo hubiera dicho de forma educada». Santandreu explicó que «nunca me había pasado algo así en el fútbol».

Miquel Santandreu, entrenador del Alevín B de la UE Petra.

En el descanso acabó siendo expulsado por «desobedecer indicaciones mías -de la árbitro-», como se indica en el acta del partido. Estas indicaciones, según la UE Petra y el mismo entrenador, solo fueron «en castellano» por lo que para el club se ha expulsado al entrenador «por utilizar su lengua materna donde es oficial des de hace siglos» lo que resulta «intolerable».

Además, desde el club señalan que «en un momento de la conversación se dirigió a nuestro entrenador diciendo: «estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano». Unos hechos que confirma Santandreu.

Con todo, la UE Petra también quiso señalar que «no entra a valorar si las protestas del entrenador merecen una amonestación pero rechazan que la decisión se vea influenciada por hablar en catalán».