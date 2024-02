La lucha por la supremacía en el contexto insular de regional se ha reducido a cuatro aspirantes, una vez la competición se orienta hacia su último tercio de calendario, y, por tanto, hacia su fase decisiva.

CE Ferreries, que ha recuperado el liderato, CD Migjorn, CD Menorca y Sporting de Mahón, son el póquer de equipos, siendo la distancia del primero al cuarto clasificado de apenas dos puntos, que alcanzan este tramo final de curso con fundadas expectativas de abrazar la gloria.

A continuación, revisamos el estado de cada conjunto y las posibilidades (fase de ascenso al margen) que albergan de imponer su hegemonía en el campeonato menorquín de 2024, que está destacando por lo reñido del mismo.

1º CE Ferreries (31)

El equipo azulgrana ha restituido su condición de líder en esta última jornada, la decimocuarta de competición, en virtud del ajustado triunfo que logró sobre el Penya Ciutadella (1-0), combinado con el empate que se dio en el Municipal Mahonés entre Sporting de Mahón y Migjorn. El equipo azulgrana, que suma 31 puntos, uno más que el segundo, Migjorn, recibe dentro de dos jornadas al conjunto verdiblanco, y a mediados de marzo, consecutivamente, visita al cuadro blanquiazul y recibe al Menorca, en la antepenúltima fecha liguera (en la última le toca descansar). Serían los tres partidos, sobre el papel, más exigentes que le aguardan de los seis que todavía le restan por jugar. Y los tres, ante rivales que batallan por su mismo objetivo.

2º CD Migjorn (30)

El equipo de Biel Medina se dejó el liderato a raíz de la igualada que firmó en su visita al Sporting de Mahón (1-1), en un partido que no estuvo falto de polémica, y cuyo desenlace deja al Migjorn a un punto de la primera plaza, y como segundo clasificado, empatado con el tercero, el Menorca, sobre el que prevalece por su mejor coeficiente goleador general (el averaje particular está todavía por definir). En su caso, se juega, no la temporada, pero casi, en las próximas dos jornadas, en que recibe al lanzado y ambicioso colectivo azulgrana de Maó, y visita al Ferreries. Su calendario posterior es más asequible y un dato a considerar; el Migjorn, de los cuatro equipos enfrascados en la lucha por el título, es el único que jugará siete partidos (mientras que a los otros tres aspirantes les restan solo seis partidos).

3º CD Menorca (30)

Desde la jornada 4 hasta la más reciente (15), marcha invicto, tramo en el que acumula dos empates y nueve victorias, las últimas cinco de forma consecutiva, lo que ha convertido al Menorca, además de en el equipo más en forma del presente en el escenario insular, en un serio candidato al título. El colectivo de Pedro Palliser es tercero, a un punto del liderato. La semana próxima juega en el campo del Migjorn, en la jornada 19, contra el Sporting de Mahón, y en la penúltima (la 21) en terreno del Ferre. Entre ambos partidos, le sobreviene la jornada de descanso.

4º Sp. de Mahón (29)

El equipo que entrena Joan Melià vio como el liderato en solitario se le escapaba en un fatídico descuento contra el Migjorn. Asimismo, se desvaneció su opción de poder abrir una pequeña brecha en relación con el cuadro migjorner. Pese a ello, el cuadro blanquiazul (29 puntos) se mantiene con posibilidades de conquistar la que sería su segunda liga en sus once años de historia (la anterior la logró en 2018), aunque obviamente, es el cuarto en discordia.

Su calendario incluye los duelos contra Menorca y Ferre, aunque hay un dato que debería preocupar al equipo que se aloja de la carretera de Sant Lluís, y es que en los enfrentamientos previos, aún no ha sido capaz de ganar a ninguno de sus rivales directos (dos empates con el Migjorn, uno con el Menorca y derrota, 3-0 contra el Ferre, su balance).

Y otro aspecto a tener en cuenta es que en la última jornada juega contra la UD Mahón, que ciertamente carece de opciones, pero que quizá, por razones evidentes, será un rival más motivado que cualquiera de los que el calendario, por azar, le hubiera podido deparar.