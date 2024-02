Florencio Conde Camarós (1969) integra la candidatura, que será formal una vez se convoquen las elecciones, que lidera el abogado y empresario mallorquín Fausto Oviedo, hijo del exjugador y exentrenador del Real Mallorca, Antonio Oviedo, para presidir la Federació Balear (FFIB) en el próximo cuatrienio.

Tal y como desveló este diario el pasado 15 de febrero, el que fue portero del RCD Espanyol, expresidente del Atlético Villacarlos y concejal por el Ayuntamiento de Es Castell, entre otros destinos y funciones, será el hombre fuerte en Menorca (y presidente de la JIM y vicepresidente de la FFIB por tanto) dentro del grupo de trabajo de Oviedo, siempre que consigan sacar adelante el difícil reto que implica poder ganar unos comicios al actual equipo gestor, heredero directo de la administración de Miquel Bestard, después de que el histórico dirigente abandonara el cargo por decisión propia hace un par de años. «Sabemos que será una especie de lucha de David contra Goliat», asume y admite Florencio Conde en ese sentido, «pero creemos que es momento de poner fin a la actual etapa», abunda el exguardameta internacional sub 17, que lleva tiempo trabajando en la candidatura de Oviedo, «que aún no es oficial puesto que todavía no se han convocado elecciones, pero lo será en el momento en que haya una fecha, que esperamos sea dentro del primer semestre del año, lo que permitirá preparar mejor la siguiente temporada», precisa Conde.

El grupo que encabeza Fausto Oviedo, junto con el propio Conde, ha mantenido reuniones con numerosos clubes del Archpiélago, lo que incluye la mayoría de clubes de la Isla, que, expone el menorquín, «nos han comentado las necesidades que pueden tener y algunas cosas que entienden que son importantes y otras que podrían cambiarse». «El fútbol menorquín, la Junta Insular (JIM), necesita una persona aquí, no lo que hemos tenido en los últimos años, los clubes necesitan tener hilo directo con la Federació a través de alguien que esté aquí y que les pueda solucionar sus problemas, sin que cada vez, cada gestión, tenga que solicitarse a Palma. La sensación que hay es de que tanto a Menorca como a Eivissa nos han dejado de lado», se extiende Conde, que destaca, como uno de los puntos clave, la «necesidad de descentralizar la FFIB».

«Todo lo que puede arreglarse desde aquí, que se haga, de hecho, todo el mundo, los clubes, están quejosos del funcionamiento actual de la Federació», prosigue el futurible a la JIM y a la FFIB, que alude a la «problemática» en relación a la Mutua, como otro de los aspectos a corregir. «No es posible que haya jugadores lesionados desde hace cinco o seis meses y no puedan acudir al médico, eso hay que arreglarlo también», considera el exfutbolista, que anuncia asimismo que «muchos clubes nos darán el aval para poder concurrir a las elecciones».

«Lo fundamental es ser autónomos respecto a Palma, no tener que pedirles permiso para todo», reitera Conde, consciente, por otra parte, de la «dificultad» que entrañará el poder derrotar en unas elecciones a un grupo que «lleva treinta años allí y que controla todos los mecanismos». «Veremos si los clubes quieren realmente un cambio», observa.

El exvicepresidente del FC Barcelona, Toni Freixa, y el exfutbolista de Mallorca y Atlético de Madrid, Antonio Orejuela, son algunos de los rostros que también estarán en el equipo de Oviedo y Conde, «gente de fútbol», anota el de Es Castell, que considera también fundamental que los «clubes manden, puesto que la Federació está para servir a los clubes, no al revés».

Cuestionado por la gente con la que se vertebraría la nueva JIM en caso de acceder a la presidencia, Florencio Conde explica que gusta de trabajar «con gente de mi confianza», pero matiza que «en la JIM, ahora, hay gente válida, y esa gente puede seguir si lo desea, aunque habrá que cambiar algunos hábitos y contar con la autonomía necesaria». «Lo más importante es que haya un menorquín en Mallorca para hacerles ver lo que sufrimos en muchos aspectos los clubes de la Isla», concluye Florencio Conde.