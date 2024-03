Días complicados y hace apenas diez meses prácticamente impensables para la extensa familia del Municipal de Son Marçal y sobre todo para el todavía presidente del Penya Ciutadella, Siscu Cavaller. Tan solo unos días después de que «Es Diari» avanzara que algo más de la mitad de la junta directiva peñista había presentado su dimisión de manera irrevocable a Cavaller– una vez el mandatario había llegado de un viaje personal largo fuera de la Isla–, el aún ‘presi’ del Penya quiso este martes también aprovechar este diario para dar sus argumentos de lo sucedido y también anunciar que, «si bien ayudaré en todo lo que haga falta al club, mi intención no pasa por presentarme de nuevo como presidente», aseguró, a propósito de las elecciones que deben convocar, una vez dimitida la mitad de la junta.

Mientras la noche de este martes en Son Marçal decidía la junta directiva saliente el período electoral que debe llevar hasta el nuevo presidente del Penya Ciutadella –como también del Peña Orient–, Cavaller, unas horas antes, habló con este diario, dirigiéndose sobre todo –además de a nuestros lectores–, a socios, socias, seguidores y seguidoras del Penya Ciutadella-Peña Orient, «después de las noticias que han salido y de las dimisiones de ocho directivos. Querría dar una explicación de lo que ha pasado, desde mi punto de vista», avanzaba el presidente, recordando que la junta directiva actual se fue formando a principios del 2023, «con padres, exjugadores y gente que le gusta el fútbol. Juntos queríamos intentar mejorar el trabajo hecho hasta aquel momento, seguir formando en valores a los futbolistas desde la ‘escoleta’ y tener un equipo de Regional que poco a poco fuera competitivo. Completamos dos directivas con ocho personas cada una y queríamos intentar ayudar a nuestro estimado club», relataba, de entrada.

Y admite Cavaller que mientras arrancaban como nueva directiva azulada, «quise hablar con los otros presidentes de Ciutadella para mejorar relaciones. La sorpresa fue descubrir las ganas que tenían de intentar hacer un proyecto juntos». A finales de 2023, en diciembre, «hicimos un par de reuniones, presidentes y vicepresidentes, junto con las comisiones deportivas. A los del Penya y Orient nos pareció que teníamos que continuar charlando. Nosotros somos una gran familia, con cerca de 400 chicos, chicas y jóvenes y dos campos de fútbol; pero también tenemos carencias y necesitamos ampliar, mejorar y dar un mejor servicio y seguridad a nuestras instalaciones, para tener un entorno seguro para todo el mundo que entra en Son Marçal».

Personalmente, a Cavaller le sedujo este proyecto de una posible fusión en Ciutadella, «cuando vi un interés por parte de las instituciones, que en seguida se brindaron a ayudar cuando vieron las dificultades que tenían las directivas para dar un buen servicio a los 800 chavales de toda Ciutadella que juegan a fútbol. Y también a darnos acceso a futuras ayudas importantes, siempre que fuéramos todos a una y no como hasta ahora».

La situación actual de las entidades de Ponent, «de falta de espacio, recursos económicos y de unas instalaciones dignas y más seguras es los que nos empujó a seguir con esta idea ilusionante de unión, de una vez, de los clubes de Ciutadella», abunda Cavaller. Con el respaldo institucional, «fue cuando todos los presidentes y vicepresidentes nos animamos a continuar con este proyecto. Y quiero poner en valor el ‘trabajazo’ que han hecho algunos miembros de la junta desde el primer día para mejorar algunos aspectos del club y que, seguro, servirán ahora y en un futuro». Explicaba este martes Cavaller que para continuar trabajando y crecer más y mejor como club, «se hizo un plan de marketing y una estrategia de esponsorización que está empezando a dar frutos y que, muy pronto, podremos anunciar buenas noticias. Siempre pensando en mejorar, «también se ha trabajado con otros temas de comunicación, como la emisión de resúmenes de los partidos y de una nueva web que nos ayude a crecer», detalla, el clave Penya Ciutadella.

Personalmente, consciente el presidente que la propuesta no sentó bien a toda la masa en Son Marçal, «pido disculpas por si no lo he sabido explicar bien y con el tiempo a mi junta directiva. Igualmente, siempre estaré agradecido por acompañarme», subrayó, haciendo referencia a su viaje. «Seguramente, haber salido de Menorca durante tres semanas no ha ayudado a esta comunicación».

Para Cavaller, el proyecto de unión de los clubes, «es complejo y con muchos interrogantes a la hora de prepararlo. Hemos trabajado mucho en el mismo pero a causa de nuestro desconocimiento, nos hemos equivocado con los tiempos y con las explicaciones que tendríamos que haber dado», insistía el ‘presi’, en unas palabras que le honran. Eso sí, «continuamos pensando, como mucha gente, que es lo mejor para el futuro del club porque ahora mismo estamos estancados y es difícil continuar creciendo y dar el mejor servicio e instalaciones a todo el mundo».

A partir de ahora se abrirá un proceso de elecciones abiertas a todos los socios y simpatizantes del club. «Naturalmente, estaré siempre con el Penya para ayudar en todo lo que sea necesario y para cualquier persona del Penya o de Ciutadella que tenga dudas sobre la gestión hecha y sobre este ilusionante proyecto. Gracias a todos y viva el Peña Orient».