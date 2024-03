El derbi menorquín de la Tercera División que enfrentará a CE Alaior y CE Mercadal en el Municipal de Los Pinos este próximo domingo (17 horas) se vivirá en medio de un ambiente extraordinario por varios motivos. Es el primer encuentro de rivalidad insular entre ambos, en Alaior, después que el club albinegro haya estado una década fuera de la competición balear. Además, unos y otros llegan en situaciones muy diferentes aunque son los locales los más necesitados, de cara a la permanencia. Mientras unos buscan el triunfo que les empuje hacia el último arreón hacia la salvación, los rojiblancos– salvados y sin opciones de playoff, buscan venganza de la ida. Dos de los capitanes, Raúl Villalonga en los locales y Rubén Carreras en los visitantes, hablan para «Es Diari» de la gran cita del domingo.

Raúl Villalonga (CE Alaior)

Raúl Villalonga, operado con éxito del pómulo y que a partir del lunes empezará a trabajar individualmente –por tanto, no estará en el césped domingo–, admite que el derbi en Los Pinos, después de tanto tiempo, «será especial. Estoy convencido de que tenemos la mejor afición de Tercera y se verá. Jugar en casa siempre nos da un plus y sí, me da mucha rabia no poder ayudar al equipo en un partido así», exclama el albinegro, exjugador también del Mercadal. Raúl, en cuanto al delicado momento del Alaior, asegura que últimamente «no tenemos suerte y de los últimos tres partidos merecimos ganar dos pero cuando pasas una racha así y cuesta meter gol esta categoría te penaliza», dice, seguro que el equipo «está unido y rema en la misma dirección; conseguiremos nuestro objetivo final y ante el Mercadal debe darnos el plus que nos ayude a superar esta situación».

El veterano jugador, de cara al domingo, tiene claro que «no hay un derbi en el que no te juegas nada y el Mercadal vendrá a intentar ganar e igual que en la ida, espero que nos haga sumar puntos, dice seguro de que los de Lluís Vidal vendrán a morder, pese a no jugarse nada clasificatoriamente. «Necesitamos sumar puntos de tres en tres y si ganamos nos dará un extra de motivación para afrontar los siguientes partidos».

Raúl Villalonga, en un sentir común del vestuario del técnico, José Ángel Moyano, está convencido de la salvación del Alaior. «Sigo pensando que sí, estamos trabajando bien últimamente y solo queda verlo reflejado en los resultados. Cuando tengamos un poco más de acierto de cara a puerta conseguiremos los puntos que nos ayudarán a conseguir nuestro objetivo», zanja el lateral diestro, uno de los símbolos de este Alaior y que se recupera satisfactoriamente de su intervención quirúrgica en la Clínica Juaneda de Maó.

Rubén Carreras (CE Mercadal)

Si bien es la segunda vez que en partido oficial en Tercera se enfrente al Alaior, Rubén Carreras ha vivido ya unos cuantos derbis en Tercera, vistiendo las zamarras del propio Mercadal y del extinto Sporting Mahonés. El último, ya de rojiblanco el curso 2012-13, ante el Penya Ciutadella. «Son partidos de rivalidad, intensos, de afición. Son partidos divertidos e interesantes de jugar para el jugador y pienso que antes eran más calientes y se vivía diferente el fútbol, recordando mis primeros derbis cuando apenas era juvenil», recuerda el capitán rojiblanco. Tras haber visitado ya Los Pinos, su casa, con el Sporting y en Regional, «afronto este derbi como uno más, que motiva disputarlo. Pero lo llevo bien e intentaré dar lo mejor para sacar los tres puntos».

Lejos de pensar que el Mercadal, en medio de la nada en la clasificación, pueda jugar más relajado, avisa Rubén que «no nos debe influir. Deseo lo mejor al Alaior pero saldremos a por los tres puntos, serios y ambiciosos, ya que al final, es un partido más de liga. Los derbis molan jugarlos, y más ganarlos, por lo que el Mercadal será el de siempre, intentando hacer su juego, con la mejor versión, ganando y con un buen partido», apunta el alaiorenc. «Preveo un derbi igualado, intenso como en la ida, de ritmo alto. Imagino que se decidirá en las áreas y hay que intentar ser más contundentes cara a meta, que es nuestro déficit, y estar seguros y duros atrás. Tener nosotros el control querremos y sabemos que no será fácil, el Alaior es intenso, corre mucho y lo lucha todo. Será nivelado, no tengo duda», abunda, Carreras.

El ex Sant Andreu, Hospitalet, Olímpic de Xàtiva, Mallorca B o Córdoba, entre otros, no oculta –en clave CE Mercadal–, que es de los que también piensan «que nuestro equipo debería haber estado luchando ahora por estar en los playoff de ascenso a Segunda RFEF», manifiesta, en esta previa del derbi menorquín. «¿Qué ha pasado? Perdimos puntos en encuentros en los que no podíamos hacerlo, siendo el gol el gran déficit. Hemos creado en muchos partidos ocasiones claras pero nos ha faltado meter el gol, lo que nos ha condicionado. Con algunos momentos sin dominar y con algo de falta de ambición, en situaciones puntuales, lo que nos ha llevado a perder estos puntos que nos faltan ahora para luchar por los playoff», piensa en voz alta el rojiblanco. «En muchos partidos se ha hecho un gran juego y no se ha logrado el resultado, siendo mejores que el rival. Nos ha penalizado para estar luchando con los 6-7 de arriba».

Finalmente, Rubén Carreras habla del equipo de su pueblo, seguro que lo sacará adelante. «El Alaior se tiene que salvar, es muy positivo que haya más de un equipo de la Isla en Tercera y espero que se salven. Está claro que tendrá que ver con los que bajen de Segunda RFEF para que les sea más fácil o difícil pero se puede salvar, siempre he creído que tiene plantilla para ello. Espero y deseo que logre la permanencia».