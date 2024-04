Este próximo sábado, el Atlètic Ciutadella de la Liga Regional juega en el Municipal de Sant Antoni ante el Atlètic Villacarlos. Si bien los bermellones –tampoco el cuadro de Es Castell– se juegan nada a nivel clasificatorio, este partido entrará a formar parte de la historia del Atlètic y del fútbol menorquín. Y es que dando por hecho que la fusión en Ponent entre atléticos, UE Sami y Dosa CF tirará hacia adelante el 26 de abril cuando sus Asambleas Extraordinarias den su ‘sí’ a la fusión, el encuentro del Regional de esta jornada final supondrá el último partido en encuentro oficial del primer equipo del Atlètic, desde su fundación, el año 1956.

A unos días de que se produzca este hecho y con los nervios flor de piel en el Municipal de Sant Antoni, «Es Diari» ha hablado con la que se convertirá en unas semanas en la última presidenta del Atlètic –y la única mujer en este cargo–, Esperança Juaneda. La mandataria cogió el testimonio dejado por su antecesor, Josep Oleo, el 2016, y habrá gestionado los años más complicados de la historia de la entidad.

¿Es consciente usted que hemos entrado muy probablemente a la última semana de la historia del primer equipo del Atlètic Ciutadella?

—Sí, soy consciente y la verdad que me cuesta asimilarlo; es difícil por la responsabilidad que esto conlleva pero también pienso que hace 68 años hubo una fusión entre Ciutadella y Minerva y a día de hoy el resultado ha sido positivo.

¿Qué siente estos días tan especiales para el entorno del Municipal de Sant Antoni?

—Sentimientos, emoción, recuerdo y anhelo de triunfo para lo que vendrá. Espero y deseo que los socios del Atlètic comprendan el por qué de dar este paso y lo entiendan, ya que lo que queremos es que en el fútbol, en Ciutadella, estemos más unidos que nunca y podamos disfrutar de nuevo de aquellas tardes gloriosas que tuvimos antaño en nuestra Ciutadella.

Imagino que usted no piensa en otra cosa que no sea el ‘sí’ de los socios a la fusión. ¿Es la mejor solución no juntarse ante la compleja situación del club y del fútbol en general en la ciudad?

—Creo que la unión hace la fuerza y si damos este histórico paso adelante es pensando en que es la mejor de las soluciones posibles a día de hoy.

Aunque imagino que, por dentro y como atlética de toda la vida, le debe saber mal que el nombre del Atlètic Ciutadella desaparezca...

—Claro, volviendo la vista atrás, tengo emociones y sentimientos. El fútbol es mi pasión de siempre, lo he vivido desde muy pequeña en casa y además mi padre fue el primer capitán del Atlétic Ciutadella con la fusión.

Después de años prácticamente sin sentarse ni mirarse los clubes, ¿Atlètic, Sami y Dosa han tenido que dar un paso adelante y dejar rencillas a un lado definitivamente, no?

—Bueno esto de no mirarse tampoco; cada cual ha defendido su club con respeto y creo que siempre ha estado ahí. Nos hemos sentado juntos, hemos hablado y creo que coincidimos que todos queremos lo mejor para el fútbol de Ciutadella, dejando de lado colores y escudo.

Personalmente, se convertirá en la última presidenta de la historia del Atlètic, ¿qué supone para usted?

—La primera y la única mujer que habrá regido los intereses de la entidad. Fue difícil cuando cogí el mando, con los años he visto que los sentimientos están ahí pero si quieres este club quieres lo mejor para él y para todos esos niños que aman el fútbol. Y me supone mucho haber contribuido a que los chavales pudieran seguir defendiendo la camiseta del Atlètic.

¿Se marchará satisfecha de su labor al frente del club? ¿Cómo valora su trabajo estos años?

—Sí, me voy satisfecha porque creo que he aportado algo al club y he disfrutado mucho. He pasado momentos bastante duros pero me siento orgullosa de haber formado parte de él. Es difícil gestionar todo esto y sé que habrá personas que dirán que se hubiera podido hacer mejor; lo sé, pero creo que si tú estás tranquila de que haces lo posible para que todo marche, ya está.

Es verdad que cuando casi todo el mundo dio la espalda al Atlètic Ciutadella, después de años de gloria, usted asumió el cargo...

—Y lo asumí a este puesto con ilusión. No sabía exactamente cómo estaba pero poco a poco lo fui viendo– me pudo más el sentimiento–, y me vi con ganas de cambiar muchas cosas. El fútbol de aquellos años ha cambiado en todos los aspectos, aquellas tardes de fútbol que la gente llenaba el campo, como yo misma; era un espectáculo pero como todo, son ciclos deportivos.

Fueron unas etapas que quedarán para el recuerdo del fútbol menorquín, pero con un final un tanto doloroso.

—El Atlétic estaba en lo alto y a la gente le encantaba pero como todo evoluciona, hay más deportes para disfrutar, mucho fútbol en las televisiones, etc. Y sí, desgraciadamente, hubo unos años que decayó y ni se presentó equipo durante un par de temporadas para pagar deudas contraídas anteriormente. A día de hoy el club está saneado.

El equipo de Regional, ¿ha merecido la pena sacarlo todos estos años pese a los pobres resultados logrados?

—Creo que sí, hemos intentado hacer un equipo para competir cada temporada pero hoy en día y hablando con otros presidentes coincidimos en lo mismo; los chicos actualmente no se comprometen lo suficiente y de esta manera es difícil hacer un equipo y que además tenga pasión y viva los colores, es muy difícil actualmente.

Imagino que su máxima felicidad habrá sido el ramillete de niños logrado en la ‘escoleta’, pese a la feroz competencia de los otros clubes...

—Si el trabajo lo haces con ganas sale, estoy súper orgullosa de ellos; comparto mucho con ellos, con los papás y mamás y me considero una más. Voy a verlos siempre que puedo y son un amor. Hemos conseguido tener dos equipos de alevines, benjamines y ‘escoleta’ y aunque estos no compitan, hacen sus ‘partiditos’. Y los alevines han conseguido ser campeonas de Copa dos años seguidos.

¿Se arrepiente de alguna cosa en todos estos años al frente del Atlètic Ciutadella?

—Pues mira, no me arrepiento de nada, pero sí dije cuando me presente que el Atlétic merecía estar en Tercera División y no lo he conseguido, el sentimiento me pudo. Pero lo que sí he conseguido es la segunda cosa, que dije que crearíamos cantera y esto lo he logrado.

¿Cómo le gustaría que se la recordara el día de mañana como última presidenta de la entidad?

—Pues con eso no he pensado nada y lo que sí sé es que lo que he hecho, lo he hecho con ganas, ilusión y trabajo para el club de mis amores.

La veo que está pensando, como si se dejara algo en el tintero...

—Pues sí, que siempre estará muy eternamente agradecida a la junta directiva por la confianza depositada en mi persona y todo su trabajo realizado para y por el Atlètic. Quisiera agradecer a todas las personas que han colaborado y sigan colaborando igualmente, a los sponsors, socios, publicidad y a toda la familia atlética. Todos unidos seremos más fuertes.