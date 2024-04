Si las urnas no lo evitan, los primeros equipos de Atlètic Ciutadella, que recibe este sábado al Atlético Villacarlos, y UE Sami, que se mide en su campo con el Penya Ciutadella, jugarán, en el marco de la jornada final de la Liga Regional 2024, el último partido oficial de su historia.

Así lo sugiere el singular acuerdo de fusión a tres bandas alcanzado por el club bermellón, el verdiblanco y el Dosa (eminentemente dedicado a la labor de formación y que carece de equipo en el circuito insular de regional), pendiente de ser sometido a votación para su aprobación y desarrollo definitivo.

«Es una situación que cuesta de asimilar», admite al ser cuestionada por ese escenario la presidenta del Atlètic, Esperança Juaneda, que sin embargo no descarrila del discurso compartido por las fuerzas favorables a la creación de un único club (proceso que además abarca ciertos vericuetos administrativos, que en cualquier caso, y según la hoja de ruta trazada a tres bandas, se podrán salvar sin poner en riesgo el actual convenio para el uso de los campos de fútbol, ni tampoco el ascenso del Dosa a liga balear cadete).

«Ahora mismo es lo que hay, la unión entre clubes es un proyecto para mejorar el estado del fútbol en Ciutadella, que está muy decaído desde hace algunos años», insiste la mandataria del que, de los tres clubes que se convertirán en uno, es el que renunciará al mejor historial y palmarés.

«Hace años que en Ciutadella no tenemos un club que compita como dios manda», abunda Juaneda, que confía en que la nueva entidad, si finalmente esta cristaliza, esté en disposición, en su primer año de existencia, de poder promover «un buen equipo» para competir dignamente a nivel insular. En adelante, la todavía presidenta del Atlètic no niega que recuperar la Tercera balear para la población de Ponent, sería «un objetivo». «Pero a largo plazo», precisa al respecto (lo que en cualquier caso también lo impone la normativa, al contar la Isla con solo un nivel de regional).

Un proceso que pasa, indefectiblemente, por terminar «con 67 años de historia», apostilla la dirigente del club bermellón, único en la zona de Ponent que ha militado en Tercera Nacional, que ha jugado la fase de ascenso a Segunda División y el que más años acumuló también compitiendo a nivel balear.

Desde el Sami, su presidente, Francesc Cavaller, cuyo parecer y anhelo sobre la fusión quedó claro en las manifestaciones que hizo a este diario hace un par de semanas –«mejorar lo que actualmente se tiene»–, en referencia al horizonte pretendido dada la ausencia de protagonismo de los equipos de Ciutadella, en parangón a lo que el fútbol de la localidad ha representado durante décadas para con la Isla, destila prudencia en el sentido de que «está por ver si es o no el último partido en la historia del club, todavía hay que votar», y recuerda, por otra parte, que el equipo femenino «jugará hasta junio», por lo que un conjunto representante del Sami, club con más de medio siglo de existencia y distinguido desde su creación por desarrollar una esmerada y cuidada labor de cantera, perdurará sobre el césped más allá de este fin de semana. No así el masculino, pero sí el Sami, al fin y al cabo.

De ahí que también el mandatario rechace organizar un homenaje a la ‘familia’ samista este fin de semana (solo habrá parabienes para el jugador Lluís Martí, que se retira tras varios años en el Sami), como sí tiene previsto el Atlètic, que ha invitado a socios, exjugadores y exentrenadores, a los que brindará un reconocimiento en el preámbulo del duelo que enfrenta al Atlètic con el Villacarlos este sábado en el campo de Sant Antoni (que arranca a las 17.00 horas).

Último derbi

A la misma hora, y a escasos metros de distancia, el Sami jugará su partido contra el Penya. Todo apunta que será el último derbi para el club con origen en la parroquia de San Miguel bajo su actual denominación. El próximo, también contra el antiguo Penya Orient (paradójicamente, entidad desde la que se instó al proyecto de fusión, y que sin embargo su masa social fue la primera en desestimarlo), ya no será como UE Sami. Como ningún otro encuentro más del primer equipo verdiblanco masculino. ¿O no? «Creo que sí, en función del ‘pulso’ que hemos tomado a la masa social, creo que la fusión saldrá adelante, por lo menos, por parte del Sami, pero claro, hasta que no se vote, no podemos aventurarnos», termina Francesc Cavaller. Sami y Atlètic Ciutadella, si las urnas no lo evitan, encaran este sábado el último partido masculino de su historia. Su último baile en solitario.