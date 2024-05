El CD Migjorn se encuentra a 90 minutos de hacer historia y lograr que su sueño de jugar en Tercera División se convierta en realidad. Este domingo, en un choque igualado en Sant Llorenç, los de Biel Medina empataron 1-1 ante el Cardassar, que se adelantó primero pero Juanfran respondió, tras un ‘match’ equilibrado, de pocas ocasiones claras y cierta dosis de tensión.

Sin David Camps– con una fuerte contractura en el pectoral por la que es duda incluso en la vuelta–, empezó mandando el Cardassar, con los de Miquel À. Tomàs llevando ligeramente la iniciativa, pese a no gozar de mucha profundidad. Las amenazas locales, Darder y Calvo, eran los más buscados en el cuadro local. Se llegaba al cuarto de hora y los de Biel Medina prácticamente no habían pisado el área local, a excepción de un balón al segundo palo de Llonga sin remate.

Sin ocasiones y mucho centrocampismo en Es Moleter, en un primer tanto pero con el Cardassar con más posesión del balón. Sería en una jugada aislada cuando el goleador local, Isaac Calvo, después de un gran centro de la derecha de Blanco, rompería la igualada inicial con el 1-0 de cabeza que obligaba a los verdiblancos a reaccionar. Jarro de agua fría para el Migjorn pero con tiempo de reacción.

No encontraba el camino el campeón de Menorca en un partido rocoso y Mas, solo ante Olives, perdonaba el 2-0 al no rematar el pase de Darder. Iban pasando los minutos y los de Medina no encontraban a su jugador más ofensivo, Juanfran– a excepción del balón de inicio– llegándose a la media hora de juego. Sería Mercadal, de los más incisivos entre los migjorners, el que perdonaría el 1-1 tras una peligrosa internada por banda izquierda que no encontraría rematador a su pase de la muerte, despejando la zaga mallorquina. Pedía intensidad desde la banda Medina con el 1-0 en contra y tocaba dar un paso adelante en ataque, con mejores conexiones entre sus líneas.

La primera parte finalizaba sin incidencias y con el 1-0, a pesar de que la temperatura subía en cuanto a emociones, conscientes ambos equipos de lo que se jugaban los dos campeones de sus respectivos grupos.

Determinante reanudación

Tras una primera parte igualada, era el momento de remar el Migjorn pero caía lesionado Mercadal, de los más participativos. Y cosas del fútbol, Juanfran de magistral falta directa igualaba las cosas en Es Moleter (1-1), engañando al meta local, Sánchez. Fabri empujaba por banda a los suyos y se crecía el Migjorn, con el Cardassar intentando digerir el golpe.

Tomàs quería cambiar la cara de los suyos dando entrada a Magro y Ginard y el encuentro volvía a nivelarse en Sant Llorenç. Tras el éxtasis visitante y el mazazo local que suponía el 1-1, el partido volvía a las andadas, como la primera parte, de mucho balón en el centro del campo y derroche físico.

El Cardassar buscaba volver a llevar tímidamente la iniciativa pero se encallaba el juego, con continuas interrupciones. Se calentaba el día entre ambos equipos, con Iván Durán gravemente lesionado en el suelo atendido y posteriormente tener que ser evacuado a un hospital próximo. Rotaban plantilla los dos técnicos tras este paréntesis y se sobrepasaba el minuto 70. Sin apenas ocasiones y una tensión elevada, se entraba al tramo definitivo del partido de ida. El Migjorn pisaba más área local y Juanfran fallaba de una nueva falta directa. De nuevo el ciutadellenc obligaba a Sánchez a repeler el 1-2 desde la central.

Se desesperaba el Cardassar en busca del segundo, consiente de que el resultado no le era del todo bueno para viajar a Menorca. Y el Migjorn no quería prisas, por contra, entrando en los últimos minutos de contienda. Ya en el alargado tiempo añadido volvía a tenerla de falta directa Juanfran, sin que se alterara el electrónico. Sobrevivía el Migjorn al acoso final local, con Darder que tuvo el 2-1 detenido por Olives y por un balón sacado bajo palos por la zaga menorquina. Al final, tras una última falta botada por Juanfran, tablas 1-1 y todo por decidirse en Es Migjorn Gran, dentro del guión previsto.