Locura en Cibeles con la selección

Miles de personas han recibido a la selección española de fútbol a su llegada al Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, situada en la Plaza de Cibeles y punto final de las celebraciones por la conquista de la Eurocopa 2024 que se han desarrollado en la capital de España a lo largo de este lunes. El autobús descapotado, que previamente había recorrido Moncloa, la calle Alberto Aguilera, la glorieta de San Bernardo, la Plaza de Colón o la Puerta de Alcalá entre la alegría de multitud de seguidores; ha llegado a las 22:00 horas (20:00 horas GMT) al ayuntamiento capitalino, donde le esperaba el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Allí tuvo lugar un fin de fiesta en el que no faltó la música y las palabras de los flamantes campeones continentales con la presencia del dj Pablo López, Isabel Aaiún, autora e intérprete de la canvión fetiche de la selección, 'Potra salvaje', y Aitana.

Fue uno de los momentos más especiales de una jornada de júbilo que amaneció en Berlín, ciudad donde el equipo logró el título y que abandonó en torno a las 12:20 horas rumbo a Madrid. Tras aterrizar allí al filo de las 15:00 horas y disfrutar de un breve periodo de descanso, el plantel se encaminó hacia sus dos visitas oficiales. El capitán de la selección, Álvaro Morata, hizo de maestro de ceremonias y fue presentando una a uno a sus compañeros. Algunos se mostraron comedidos como Mikel Merino, pero otros desataron su euforia como Carvajal, que subió al escenario sin camiseta, o Dani Olmo, que cantó con desigual fortuna 'Como camarón' de Estopa. A muchos de los futbolistas les precedía en su presentación una canción de su gusto.

Morata mostró su «auténtico orgullo» por ser el portador del brazalete y aseguró haberse dejado la vida por conseguir un título así ante los miles de aficionados que se agolparon en la Plaza de Cibeles, punto final de la jornada de celebración que el equipo ha llevado a cabo por las calles de Madrid.

«Somos campeones de Europa. Cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida», dijo tras ser el primero en salir al escenario instalado a los pies del Palacio de Comunicaciones portando el trofeo y antes de animar a los presentes a cantar 'Campeones, campeones'.

«Para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta Selección. Me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto», añadió entre gritos de 'Morata, Morata'. Asimismo, indicó: «Sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores... todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa». «Es increíble. Espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. Ha sido mágico. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que nos han ayudado a conseguir la Copa del Europa y que no han estado en Alemania. También ha sido trabajo suyo, desde aquí un abrazo enorme. Os queremos mucho», expresó.

El delantero tuvo también un recuerdo hacia quienes les han precedido antes de llamar a sus compañeros uno a uno como maestro de ceremonias: «Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Casillas, a Torres a Xavi, a Villa, a Iniesta, a Busquets, a Alba, a Pique... nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos». Los jugadores han reclamado el Balón de Oro para Rodri y Nico Williams ha desatado la locura cuando ha aparecido en el escenario, aunque el autor del primer gol de la final no ha sido de los más expresivos. De los últimos en salir y el más aclamado ha sido Marc Cucurella, el auténtico alma de este grupo, que a petición del público tuvo que cantar una 'canción' compuesto por él. Tras la presentación de los jugadores llegó el turno del seleccionador, Luis de la Fuente, que fue manteado por sus jugadores. «Unidos somos más fuertes», expresó el seleccionador. Tras él llegó el turno del resto del staff de la selección y la actuación de Aitana.