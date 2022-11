El «orgullo» del primer mallorquín en marcar en un Mundial

Marco Asensio mostró el «orgullo» que siente tras conocer que en la goleada de España a Costa Rica en el estreno de Qatar 2022, se convirtió en el primer mallorquín en firmar un tanto con España en los Mundiales, y recordó «el sueño de niño» que ha hecho realidad. En su segundo Mundial, tras estar presente en Rusia 2018; en su cuarto partido mundialista, el segundo como titular, Asensio se estrenó como goleador marcando el segundo de los siete que España endosó a Costa Rica.

🗣️ @marcoasensio10: "Recuerdo de niño tener ese sueño de jugar alguna vez un Mundial y poder marcar un gol".



➡️ "Estar en esta @SEFutbol es un orgullo para mí y poder representar el talento mallorquín, que hay mucho, es una alegría".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/atZjiqswrr — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 24, 2022

«Es un orgullo, me dieron el dato y me hizo mucha ilusión», reconoció Asensio. Con todos los Mundiales que ha habido y todos los jugadores que han pasado, ser el primer mallorquín que ha macado es una alegría inmensa». Asensio echó la vista atrás con la emoción del momento. «Me acuerdo de niño tener el sueño de jugar un Mundial. Estar aquí en esta selección es un orgullo. Me satisface mucho por todo el trabajo, el talento mallorquín que hay y poder representarlo es una alegría».

Hasta sus presencias, solamente Miguel Ángel Nadal (tío del tenista Rafael Nadal) había disputado Mundiales con la selección española, sin marcar en ninguno de los tres que completó en el recorrido entre Estados Unidos 1994 a Corea y Japón 2002.