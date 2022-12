«Es una adicción, cuando vives uno quieres volver». Así lo cuentan la mallorquina Alicia Coronel y Hernán Martínez, argentino que hace más de veinte años que reside en la Isla, desde Qatar. La pareja, que está viviendo la competición en primera persona, se ha popularizado en las redes sociales por contar de manera divertida la otra cara del Mundial: gente, anécdotas y singularidades de un país del que mucho se está hablando estos días. «Nosotros contamos curiosidades del día a día, como ahora estamos aquí contamos lo que pasa aquí. Todo lo vinculado a Qatar ha sido muy negativo desde el principio y queríamos mostrar lo que realmente estamos viviendo. Lo que más nos está sorprendiendo es la gente, son muy amables, educados y súper hospitalarios», aseguran.

A través de sus vídeos en TikTok, donde ya cuentan con más de 26.700 seguidores, plasman la otra cara del Mundial. Desde el otro lado de la pantalla muestran cómo viven los españoles en Qatar, la gastronomía, cómo se prepara la afición antes de los partidos o, incluso, curiosidades con las que se topan en la calle, como puede ser una señora elaborando pan. Y es que, a pesar de todo lo que rodea este evento, los mallorquines aseguran estar disfrutando «más que nunca» de la experiencia. «Todo el mundo quiere enseñarte sus costumbres, llegamos con un poco de temor y decíamos a todo que no. La gente es muy hospitalaria, todo el mundo te trata bien y con una sonrisa».

Sin embargo, con el paso de los días se han abierto a la cultura y su gente. «Un día conocimos a un chico y hablando accedimos a ir a su casa, todo el tiempo nos ofrecían tomar algo o probar la comida típica de allí y decíamos que no. Mientras estábamos en su casa solo pensábamos en como salir de allí y, de repente, el chico me pidió que le acompañase a su habitación y que Alicia se quedase en el comedor. Ya no sabíamos qué hacer ni como irnos, pensábamos que nos iban a hacer algo. La sorpresa fue que sacó del armario un traje típico catarí y me dijo ‘póntelo, vamos a darle una sorpresa’. Fue muy divertido y ya nos hemos visto varias veces con ellos», cuentan entre risas.

La pareja es toda una experta en cuanto a lo que se refiere a mundiales. Su primera experiencia fue en 2010 en Sudáfrica cuando, curiosamente, ‘La Roja’ tocó el cielo. Después vino Brasil (2014), Rusia (2018) y, ahora Qatar. «El primero fue el de Sudáfrica, fue súper especial. Todos los que viajamos a las competiciones tenemos una hermandad brutal. Luego fuimos a Brasil, allí viajamos con nuestra hija que tenía menos de un año y no estuvimos tan implicados. A Rusia volvimos a ir solos, aunque allí había muy poca gente que hablaba inglés y fue muy poco comunicativo, aunque también feliz. Una vez has vivido un Mundial solo piensas en ahorrar para poder volver al siguiente».

Hernán vestido con el traje típico catarí en la casa de un local.

A través de los vídeos intentan resaltar el lado positivo del evento, evitando «las exageraciones y mentiras». «Queremos hacer ver que es un país para visitar y que hay un respeto impresionante. Hay muchos españoles trabajando aquí y se han superado en la organización. La afición española es brutal, no nos esperábamos a tanta gente. Hay muchos seguidores de La Roja, los colores de España les encantan. En cuanto a infraestructuras es una pasada, están todos los estadios súper bien comunicados y el transporte es gratis. Para nosotros es el Mundial mejor organizado, es un país que se ha convertido en una especie de Disneylandia del fútbol. Nosotros le llámanos ‘Mudialandia’».

Alicia y Hernán junto a unos aficionados de EEUU en el desierto.

Sobre todas las polémicas surgidas entorno a la competición aseguran que a ellos no les han afectado y que, en parte, proceden de la «ignorancia». «Con los aficionados que hemos coincidido, de distintos países, de lo único que se han podido quejar dos o tres personas es de que no hay alcohol, para nosotros un mundial sin alcohol es lo mejor que podemos tener. Ganamos en limpieza, en el ambiente y saca el grito de verdad por tu equipo».

De la experiencia ellos se quedan con la «hermandad» y la piña que hacen todas las aficiones. «Aquí el lema es 'juntos mejor'», recalca Alicia. Deportivamente creen que Luis Enrique «se está superando con creces, vemos una selección favorita aquí en Qatar y ganadora». Habrá que esperar que regresen a Mallorca con otra estrella en la camiseta.