Busquets deja 'La Roja'

El centrocampista Sergio Busquets, de 34 años, anunció este viernes su retirada de la selección española de fútbol después de más 13 años en los que ha conquistado el Mundial de 2010 y la Eurocopa en 2012. El barcelonista, capitán de 'La Roja' en el Mundial de Qatar, se retira después de disputar 143 partidos oficiales y ha sido pieza fundamental en la posición de mediocentro con todos los seleccionadores con lo que ha coincidido. Debutó con la selección absoluta el 1 de abril de 2009, en un partido de clasificación mundialista ante Turquía, aunque dos meses antes fue convocado, aunque no llegó a jugar, para un amistoso ante Inglaterra.

En un mensaje en sus redes sociales, Busquets asegura que ha llegado el momento de despedirse de la selección: «Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo». «También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs. Y cómo no a todos y cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos».

Busquets no quiso olvidarse en su despedida de ningún miembro de la expedición «que estando en un segundo plano han sido igual de importantes (fisios, doctores, utilleros, delegados, nutricionistas, staff, prensa, seguridad, viajes, etc…)», así como a «todas las personas y trabajadores que se han cruzado en mi camino y lo han hecho tan especial». «También a presidentes, directivos, directores deportivos, y a los que, de una manera u otra, han formado parte de la federación. A todos los seguidores, por el apoyo diario recibido y sobretodo cuando no salieron las cosas como esperábamos. Ahí es cuando más se os necesita y más unidos hay que estar. A todos vosotr@s, gracias!», asegura.

También quiso dar las gracias a «lo más importante», su familia por apoyarle «en cada momento y en todas mis decisiones y compartir este camino estando lejos muchos días y haciéndome sentir siempre cerca para que diera lo mejor de mi». «Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito, pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas», asegura.

«Todavía se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Lo echaré mucho de menos (ver la lista de convocados, coger el puente aéreo, saludar a mis compañeros, disfrutar de los entrenos, las partidas interminables de pocha, salir a jugar, no sin antes hacer nuestro grito juntos, escuchar el himno nacional abrazados o sentir el cariño de todo un país)», indicó.

Finalmente, Busquets deseó «toda la suerte del mundo» a sus compañeros y al nuevo seleccionador Luis de la Fuente: «Ahora yo seré un aficionado más, disfrutaré y apoyaré incondicionalmente a nuestra selección. Gracias eternas».