Gemma Triay, hasta este viernes pareja número 1 del World Padel Tour junto a Alejandra Salazar, confirmó que el regreso a la competición tras las vacaciones de verano no les ha sentado del todo bien y todavía no se han marcado ningún título desde que regresaran a las pistas. Además de la derrota en Madrid, las ‘TriaZar’ tampoco lograron alzar el título ni en Cascais, donde cedieron en semifinales; ni en Suecia, cayendo de manera contundente en la gran final. Además, Ariana Sánchez y Paula Josemaría las suceden de número uno, tras 15 victorias consecutivas. La cacereña y la reusense acumulan seis títulos y once finales este curso.

Triay, lejos de venirse abajo y conscientes que el nivel del WPT femenino es muy elevado, reflexionaba este viernes públicamente en sus redes sociales, segura de sí misma y como pareja: «Me levantaré una y otra vez hasta conseguir el nivel que quiero y quieren 'TriaZar', Alejandra Salazar y Rodrigo Ovide. Qué bonito cuando tienes buenas sensaciones y cómo se sufre cuando no las tienes. Pero esto es lo malo y lo bonito del deporte. Nadie dijo que el camino sería fácil pero sin duda lo lucharé hasta el final», escribió.