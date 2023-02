La estación de esquí de Cadmanchú, definida como la más alpina del Pirineo– de montes escarpados y picos agrestes– tiene a un nuevo practicante. Y además, muy aventajado y ambicioso. El deportista de Maó, Nil Riudavets, a partir de un proyecto de deporte incluso llevado a cabo de manera conjunta con la Federación Vasca de Deportes de Invierno, ha realizado una concentración de casi una semana y como embrión de un objetivo claro; estar en los próximos Juegos Paralímpicos del 2026 que se celebrarán en Milán-Cortina d’Ampezzo, en Italia. Riudavets, junto a otros tres esquiadores adaptados, abren ciclo con la intención clara de estar en las siguientes Paraolimpiadas.

De momento, Riudavets, debe lidiar con el calendario de esquí de fondo de este invierno en curso, empezando por el próximo Campeonato de España de Esquí de Fondo, tanto en Clásico como en ‘Skating’ que se celebrará en Baqueira Beret, del 24 al 26 de marzo. Esta será la única competición en la nieve en principio de este curso, «ya que de momento se trata de formarme y contactar con la nieve y mejorar desde la base, desde la iniciación», relataba ayer a «Es Diari». La idea de Riudavets, a través de Mundo Nórdico y de Promesas Paralímpicas, del Comité Paralímpico, es seguir entrenándose desde casa y sin nieve lógicamente, mediante una nueva modalidad.

Proyecto de biatlón

Avanzaba Riudavets a este diario que el gran objetivo «a largo plazo» pasa por competir en esquí de fondo, en sus dos vertientes. Además, el también paratriatleta menorquín, tiene en mente competir en la modalidad de biatlón, «que en este caso se trata de combinar este deporte con el tiro de precisión con carabina». Una metamorfosis que le ha ido llegando a Riudavets desde su fatal accidente en Barcelona y qué, pese a ser hombre de sol y playa, «en los deportes de invierno y nieve me siento muy bien. Toda mi vida me he relacionado con la nieve, ya qué con mi familia íbamos anualmente a practicar esquí alpino mismo, aunque sea diferente», prosigue.

Su nueva especialidad de esquí de fondo, relata, «combina tema aeróbico y motor físico y cardiovascular, con todo el tema de la nieve, lo que llevo muy bien». Sin embargo, advierte el deportista de Maó, «lo difícil realmente será compaginarlo con el paratriatlón pero creo mucho en el entrenamiento cruzado y lo veo muy combinable», finalizaba Riudavets, decidido a estar en los dos deportes y a pleno rendimiento. «Los Paralímpicos 2026 son un sueño muy lejano, primero toca formar unas buenas bases pero con dedicación y esfuerzo nada es imposible. Voy a lucharlo», exclamó.