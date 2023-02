«Súper contento con el ritmo de carrera y cada vez más a gusto con el físico». Estas fueron las primeras palabras del talentoso piloto de motocross de Ciutadella, Toni Torres, en su estreno nacional de esta temporada del 2023 y después de prácticamente medio año parado y bajo la moto, por temas personales de fuerza mayor. El menorquín ha arrancado con fuerza este fin de semana su andadura lejos de las Illes Balears y lo ha hecho con una flamante primera posición en la categoría de MX3 del Campionat de Catalunya 2023 de Motocross. Una cita celebrada con mucho nivel y que se desarrolló este domingo en el circuito catalán de Montperler de Bellpuig. La prueba que organiza anualmente el Moto Club Segre reuniría a más de un centenar largo de pilotos, en sus diferentes categorías, en el Segrià.

Toni Torres se mostraría brillante en su debut en tierras catalanas y lograría ser el más rápido de la categoría MX3. De hecho, el competidor menorquín acabaría completando una gran actuación, haciendo primero en ambas mangas y sumando 50 puntos totales. Josep Pedró, con dos segundas posiciones (40), y Lukas Elmer, con dos terceras posiciones (32), completaban los cajones de honor de la categoría, dominada a placer por Torres. Una prueba embrionaria en este año que se pudo celebrar con un buen estado del terreno del circuito que, como siempre, pudo hacer las delicias de todos los participantes.

El calendario del Campionat de Catalunya de Motocross de la temporada 2023 estará conformado por seis carreras en seis escenarios diferentes: Bellpuig, Almenar, Olvan, Salomó, Almacelles y La Pobla de Mafumet. La próxima cita se disputará en Almenar, el 12 de marzo.

Con este soberbio comienzo del campeonato catalán, Toni Torres regresa con más fuerza que nunca a las competiciones. «La verdad es que no podía esperar una vuelta mejor después que desde junio prácticamente ni compitiera ni tan solo me pudiera ejercitar, por temas personales», señalaba este lunes a «Es Diari», muy orgulloso. «Realmente me sentí muy bien en esta prueba del Campionat de Catalunya y si bien no puedo entrenarme ni mucho menos como querría, mis años de experiencia se notan y ya sé en cada circuito la exigencia que me encontraré y cómo afrontar la prueba», manifestaba Torres.

El piloto de Ciutadella por fin pudo estrenar su nueva moto, una Honda CRS 450. «Cuando me tuve que detener tenía claro que regresaría algún día y mira, no la había usado todavía, por lo que era un estreno doble en Bellpuig y no me puedo quejar. Una primera posición ya señala que me salieron bien las cosas», reconoce Torres, dispuesto a centrarse este año en el Balear y este Catalunya. «Este primer puesto me da alas para intentar quedar arriba, siempre teniendo en cuenta que me entreno en Maó cuando puedo y me entreno físicamente también cuando se da. La ventaja es conocerme y saber hasta dónde puedo llegar».

Cuarto en el Autonómico

Hacía apenas una semana que el piloto menorquín había dado inicio a la temporada 2023 de motocross, en Campos. Fue en la primera prueba del Campionat de Balears de Motocross, en el arranque de este nuevo curso y después de seis meses de parón. «No se puede pedir más», exclamaba Torres en sus redes sociales, después de finalizar en la cuarta plaza y rozando el podio balear en MX1. Ello gracias a una gran segunda manga, al lado de su gran amigo y maestro, Toni Sacarés.