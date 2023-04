Después del duro revés que supuso para sus seguidores la renuncia a Madrid, el exentrenador de Rafael Nadal, Toni Nadal, ha lanzado un mensaje algo más optimista de cara al futuro. El tío del campeón de 22 títulos de Grand Slam ha asegurado que ya queda «poco» para que su sobrino vuelva a competir y, además, ha precisado que no necesita mucho tiempo para adquirir el ritmo de competición adecuado para volver a ser uno de los favoritos a conquistar Roland Garros si accede a la segunda semana de competición en París.

🎾 Toni Nadal, en el micrófono de @NicodeVicente:



🗣️ "Rafael está recuperándose. Queda poco para que pueda volver a competir"



📌 Nadal es el gran ausente de este @MutuaMadridOpen. pic.twitter.com/sxpXLwMnFo — Teledeporte (@teledeporte) April 24, 2023

«Rafael está recuperándose, le falta creo que poco para que pueda volver a competir, pero en el torneo de aquí no ha podido ser. Este uno de los torneos que más ilusión le hace jugar, pero tendremos que esperar a otro año», ha expresado Toni Nadal en declaraciones a Televisión Española en la víspera del Masters 1.000 de Madrid que ha sido el último torneo al que se ha visto obligado a renunciar Rafael Nadal, que no juega desde que cayera lesionado el pasado mes de enero durante su partido de segunda ronda del Abierto de Australia.

Toni Nadal no sólo ha lanzado un mensaje esperanzador sobre la vuelta a las pistas, sino que también ha elevado la ilusión de los aficionados al tenis en general y de Rafael Nadal en particular al advertir que el que fuera su pupilo tiene la capacidad de alcanzar rápidamente un buen tono competitivo. Eso sí, sin ocultar la gran dificultad y exigencia que representará pelear por el próximo grande. «Evidentemente no va a llegar a Roland Garros con una buena preparación, no nos tenemos que engañar. Desde el 10 de enero no juega partidos, lleva bastante tiempo sin competir, antes de Australia tampoco jugó muchos partidos, pero coge ritmo enseguida y en un Grand Slam depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un cuadro asequible en las primeras rondas después todo puede ser», ha argumentado. «Si llega a la segunda semana ya es un favorito. Últimamente en las primeras no lo es, no lo era el año pasado en Australia, pero a partir de la segunda semana ya podemos contar con él», ha añadido precisamente en referencia a ese rodaje que le puede permitir dar un espaldarazo a su nivel aunque haya tenido poco margen de preparación previo.