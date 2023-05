Rafa Nadal ha comparecido este jueves en su academia en Manacor para analizar su decisión sobre Roland Garros y su hoja de ruta en los próximos meses. El mallorquín, que no falla a su cita con el Grand Slam francés desde su debut en 2005, ha anunciado que pone un «punto y aparte» en su carrera a la que ha anunciado que tiene previsto poner fin en 2024. Su deseo es recuperarse física y mentalmente con la posibilidad de poder disputar la Copa Davis y la próxima temporada disputar los torneos que le apetezcan.

«La lesión no ha evolucionado como nos hubiera gustado y he trabajado sin parar con la vista puesta en el siguiente objetivo y Roland Garros se hace imposible, con lo que no voy a poder estar en París después de muchos años sin faltar a la cita. Podéis imaginar lo difícil que es esta decisión que toma mi cuerpo», ha reflexionado el tenista, que ha relatado las vicisitudes físicas a las que ha tenido que hacer frente prácticamente desde la pandemia de coronavirus.

«No tengo intención de seguir jugando los siguientes meses», ha adelantado Nadal, que en la rueda de prensa ha estado acompañado por su equipo con Carlos Moyà, Carlos Costa y Rafael Maymó y por su esposa, Maria Francisca Perelló y su hermana María Isabel Nadal. «Han sido años que los resultados han sido de primer nivel, pero el día a día ha sido de un nivel muy abajo. De cara al exterior quedan los momentos buenos, pero el trabajo diario desde la pandemia ha sido difícil y me ha costado tener continuidad. Por culpa del físico encadenando lesiones. Cuando uno no puede hacer parte de su vida con felicidad se traslada al plano personal. Lo enmascaran las victorias importantes, pero hay que poner un punto y aparte», ha comentado.

El prolongado paréntesis de Nadal tiene como objetivo «regenerar» en vistas a poder llegar a final de curso y prepararse bien para un 2024 que ha advertido que será el último de su trayectoria profesional. «Volveré cuando me sienta preparado y lo estaré mentalmente. Quiero intentar llegar a final de año para intentar jugar la Copa Davis si el capitán lo considera oportuno. Quiero intentar encarar el año que viene con garantías e intuyo que será mi último año. Si va a ser el último quiero enfocarlo con garantías de poder disfrutarlo», ha precisado. «Quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Jugar los torneos que me apetezcan para disputar los que me han marcado los últimos años», ha añadido.

«No me gusta la palabra, pero no me merezco terminar así. Me he esforzado mucho como para que mi final sea en una rueda de prensa. Lo primero es que tengo la satisfacción de haber hecho lo que creía conveniente para llegar a los objetivos que se han logrado y en este sentido cuando sea el momento de no volver a competir sea con la satisfacción de hacer lo que está en mi mano. No sería antes de hora, pero vale la pena hacer un esfuerzo más», ha concluido.