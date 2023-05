Rafael Nadal ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para explicar su situación y lo ha hecho con la intención de dejar tres mensajes claros: renuncia a Roland Garros, detiene su actividad con el objetivo de disputar las finales de Copa Davis y prevé prepararse a conciencia para disputar en 2024 su última temporada. El ganador de 22 títulos de Grand Slam ha relatado con naturalidad los sentimientos que le han acompañado durante todo el proceso hasta tomar su decisión y cómo encara el futuro.

Adiós a Roland Garros

«La lesión no ha evolucionado como nos hubiera gustado y he trabajado sin parar con la vista puesta en el siguiente objetivo y Roland Garros se hace imposible, con lo que no voy a poder estar en París después de muchos años sin faltar a la cita. Podéis imaginar lo difícil que es esta decisión que toma mi cuerpo».

Problemas con la recuperación

«La lesión no ha evolucionado y puede haber muchos factores que hayan influido pero no los puedo contestar. Creo que se tomó alguna decisión equivocada, pero se hizo con la máxima prudencia posible y desde el convencimiento de que todos los que han estado a mi alrededor querían lo mejor».

El peso de los resultados

«Han sido años que los resultados han sido de primer nivel, pero el día a día ha sido de un nivel muy abajo. De cara al exterior quedan los momentos buenos, pero el trabajo diario desde la pandemia ha sido difícil y me ha costado tener continuidad».

Cómo quiere que sea su última temporada

«Quiero intentar encarar el año que viene con garantías e intuyo que será mi último año. Si va a ser el último quiero enfocarlo con garantías de poder disfrutarlo. Quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Jugar los torneos que me apetezcan para disputar los que me han marcado los últimos años",

Su rebelión contra el escenario actual

«No me gusta la palabra, pero no me merezco terminar así. Me he esforzado mucho como para que mi final sea en una rueda de prensa».

Su rebelión contra el escenario actual

«No se puede estar siempre exigiendo más al cuerpo porque hay un momento en el que el cuerpo saca la bandera y dice hasta aquí. Aunque mi cabeza no quiera mi cuerpo ha dicho hasta aquí».

El sufrimiento de la familia

«Venimos de un histórico complicado y lo necesito tanto yo como los que están a mi lado. Todos me ven sufrir y la mayoría de veces la única recompensa es la victoria. A ver si el cuerpo se recupera por si solo».

¿Es revocable su decisión de retirarse al terminar 2024?

«Soy positivo pero no iluso y se hace difícil que con la deriva de los últimos años haya magia y el cuerpo esté perfecto. Para que no haya malos entendidos es mi intención. No puedo predecir el futuro. Todo es posible aunque lo veo improbable».

Sus planes de futuro inmediato fuera de las pistas

«Todo tiene un principio y un final. Solo soy uno más de los deportistas o artistas que pueden haber destacado y en este sentido se acaba una etapa el año que viene en la que creo que hemos sido muy felices. Vendrá una etapa diferente pero no menos feliz. Hay que aceptar las cosas con naturalidad y tengo planes para estos meses de cosas que no he podido hacer durante años».