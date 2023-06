Gerard Alemany se proclamó este sábado campeón de la Ultraswim Ibiza 2023, prueba en la que este año la nadadora de Ciutadella, Tita Llorens, actuaba de madrina de la cita, como deportista invitada. Alemany se hizo con la victoria con un tiempo de 8h11’13», en una cita eivissenca en la que había inscritas 26 personas, el récord de participación. Seis de ellas pertenecían a la categoría femenina­­ entre ellas la propia Llorens– y ninguna pudo completar el recorrido, siendo eso sí la última en abandonar la nadadora insular. Todas tuvieron que retirarse a excepción de una, que fue descalificada.

La prueba arrancó sobre las 07.30 horas desde la playa de Santa Eulària, desde donde los participantes tenían que nadar hasta es Pujols (Formentera), con un recorrido total de 30 kilómetros. Alemany fue el primero en pisar tierra en la pitiusa sur, seguido de Jordi Sanchís (8h45’45»). El podio lo completó Bruno Oricio.

Llorens, única de las Illes Balears en este certamen internacional de gran dureza, además era la única sin traje de neopreno.

«Lo sentí mucho, no fue mi día»

«Fue una prueba muy complicada y ya desde el inicio vi que no iba cómo tocaba; a las 6h:20’ decidí subir al barco. Tenía claro que no pasaría el último corte y decidí no seguir. De 26 solo llegaron tres en tiempo y cuatro fuera. Me supo muy mal no poder acabar al ir de invitada pero sin duda no fue mi día», señaló ayer Llorens.