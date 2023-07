Más de tres meses después de su último triunfo en un torneo del World Padel Tour de esta temporada 2023 y después de largas semanas sin poder doblegar a la actual pareja número 1 del mundo, Paula Josemaría y Ari Sánchez, este domingo por la noche la alaiorenca Gemma Triay pudo al fin romper estos dos maleficios y levantar un nuevo trofeo. Y encima, ante sus bestias negras en los últimos eventos del WPT 2023 y en una cita inédita, el Italy Major Premier Padel. Triay, que estos últimos meses ha tenido que lidiar con la lesión y adiós de Alejandra Salazar, la llegada de Marta Ortega y encima, el momento más dulce de Josemaría-Sánchez, se coronó en Roma como la primera fémina, junto a la madrileña, en llevarse este Premier Padel. Y además, supone la primera –quién sabe si de muchas– alegría de esta nueva pareja llamada a reinar el mundo. Más, vista su progresión en tan corto espacio de tiempo, mostrándose el domingo como fieras y sacando de las casillas en el último set a sus contrincantes.

En palabras este lunes en exclusiva para «Es Diari» la palista menorquina, ya de camino a Madrid para el segundo Premier Padel 2023 consecutivo, no ocultaba su felicidad, tras la gesta lograda, en una finalísima entre las dos cabezas de serie y que supuso la revancha. Primeras campeonas históricas ya del Premier Padel. «Increíble, una sensación impresionante y sin duda el mejor torneo que he disputado desde que soy profesional. Hemos disfrutado mucho con la organización, el club donde hemos estado y demás nos han tratado como reinas», señalaba este lunes la alaiorenca, orgullosa de su hazaña y además con un añadido. «Lo que significa Roma para mí es súper especial, soy socia de un club de aquí y ya estoy acostumbrada a ir a Italia, por lo que siempre me siento súper querida allí y me siento como en casa siempre. Una sensación inmejorable estos días, con una semana muy intensa y además con toda mi familia en Roma, también la familia de Carol. Y un estadio a rebosar anteayer», exclamaba, antes de volver a atarse de nuevo las zapatillas para preparar la cita en la capital de España.

Una Gemma Triay que como los miles de espectadores que presenciaron la final en directo, apreció un plus muy notable ya junto a Marta Ortega. «Vamos de menos a más con Marta y hemos protagonizado un gran cambio desde nuestro primer torneo juntas en Toulousse. Ya la semana anterior había sido muy buena y muy contentas además de haber ganado en la final a Paula y Ari, que ahora hacía mucho tiempo que no lo lograba», quiso recordar en este diario, Triay. «Además llevaba desde finales de marzo sin ganar un torneo, así que la sensación ha sido brutal en Roma y a recuperarnos, que hoy mismo ya volvemos a la carga y mañana empezamos el Premier de Madrid». Muy satisfecha con la madrileña al lado en la pista, admite la de Alaior que, «por supuesto que jugar con Marta Ortega está siendo súper positivo y creo que es una jugadora increíble. Combinamos y nos conjuntamos muy bien la verdad, tanto como pareja de juego como fuera de la pista nos llevamos muy bien, lo que creo que es importante y evidentemente que suma», analizaba orgullosa la extenista del CT Alaior.

Futuro totalmente incierto

Una Gemma Triay que mientras su excompañera, Alejandra Salazar, sigue su fase de recuperación de la intervención quirúrgica de su codo, no quiere pensar a largo plazo, sobre qué ocurrirá cuando ésta esté del todo recuperada. «¿Caducidad de la pareja con Ortega? La verdad es que todavía no lo sé. Ahora mismo tan solo quiero pensar en el día a día y no en el futuro. Tengo muy claro que quiero vivir el momento y estamos en una época súper buena. Semana a semana nos vamos encontrando más cómodas, que es lo más importante. Ya veremos en el futuro qué pasa y si nuestra relación se alarga más allá de estos torneos sueltos o no», zanja, sin mojarse Triay sobre una posible vuelta o no del tándem ‘TriAzar’.