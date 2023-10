«La verdad es que vi a Gemma Triay muy animada y súper motivada». Fueron estas las primeras palabras del director de Padelín Menorca, Frans Martín, una de las personas de la Isla que quizás más en contacto ha estado estos últimos días con la ex número 1 alaiorenca del World Padel Tour, Gemma Triay, en las vísperas de arrancar este jueves en una nueva y esperada edición del Estrella Damm Menorca Open 2023.

Triay, junto a su actual pareja madrileña, Marta Ortega, se ha estado ejercitando unos días en las pistas de Padelin, junto a varios palistas de Menorca, con el objetivo claro de entrenarse para coger ritmo de juego y, sobre todo, aclimatarse a la Isla, porque en Madrid varía mucho la cosa en la pista. En palabras este miércoles por la noche y para este diario de Martín, que estuvo toda la tarde presenciando partidos de previas del Estrella Damm Menorca Open, «las vi bastante bien a Gemma Triay y a Marta Ortega, más compenetradas y compactas, aclimatándose a la Isla y a la condiciones climatológicas que tenemos aquí y que ayudan bastante al juego de Marta Ortega, ya que el pádel aquí es más lento y hay que trabajar mucho más cada punto», analizaba en voz alta, tras verlas entrenarse dos días desde Padelin.

Un Frans Martín que sabe de la calidad que atesoran la alaiorenca y la madrileña, si bien es consciente que este Estrella Damm Menorca Open será muy complejo y difícil de lograr, pese a salir de locales y como las más queridas por la grada. «El nivel de las otras parejas, destacando la pareja uno y las jóvenes Bea González y Delfi Brea es muy alto. No obstante, Gemma y ‘Martita’ ya consiguieron el título en el Premier Pádel y por lo tanto, por qué no, aquí pueden lograr su primer World Padel Tour», lanza convencido el entrenador y jugador de pádel menorquín, desde Maó. «Calidad no les falta, solo les falta el punto de confianza que dan las victorias y creo que aquí, con el apoyo de la Isla, pienso que lo conseguirán», vaticina Martín.

Pareja de juego nueva

El entrenador menorquín también habló sobre el efecto del nuevo tándem, Triay-Ortega. Para él, «siempre es difícil a media temporada un cambio de pareja y de entrenador pero las últimas derrotas han sido por pequeños detalles que esperemos que en este WPT Menorca sean a nuestro favor. Las he visto más pareja, con el nivel muy alto y físicamente espectaculares», exclama Martín. «¿Número 1? Está imposible este año pero conociendo a Gemma estoy seguro que el año que viene volverá donde se merece, por sus ganas y su persistencia en todo lo que se propone». Personalmente piensa el mahonés que es «la mejor jugadora del circuito, a pesar de que las jóvenes vienen empujando fuerte. Pero ellas, con su juego y veteranía, están por encima de las demás», abunda, si bien, sabe que en el caso de Triay, «realmente, su mejor momento de juego no es éste, porque ella al ser una número 1 necesita los títulos para jugar a su máximo nivel y así volver a tener la confianza que ha tenido durante su carrera. A ella le encanta jugar en su casa y necesita, ahora mas que nunca, el apoyo de toda Menorca para que vuelva al lugar que se merece».