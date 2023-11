El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) admitió que había «tenido que levantar mucho» este sábado el pie del acelerador «en las rectas» del Autódromo José Carlos Pace, durante la carrera al esprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) de Fórmula 1, con el objetivo de «proteger la temperatura del motor».

«Al principio hemos sufrido mucho con la temperatura del motor. Hemos tenido que levantar mucho en las rectas y proteger la temperatura del motor. Iba medio segundo o un segundo por vuelta más lento de lo que podíamos hacer por culpa de las temperaturas, que quizás nos han sorprendido», declaró Sainz a DAZN, tras ser octavo en esa carrera corta de la vigesimoprimera y antepenúltima prueba del Campeonato del Mundo.

«Luego he perdido ya el tren DRS y, cuando lo pierdes, empiezas a gastar mucho más neumático porque tienes que intentar recuperar lo que pierdes en las rectas. Y hacia el final ya he perdido mucho, pero espero que mañana vaya mejor porque, si no, nos espera una carrera larga», subrayó el piloto madrileño.

Además, se alegró por haber «salvado todos los neumáticos buenos» de su equipo para la carrera larga del domingo. «Así que hoy era esperado sufrir. Los AlphaTauri van con un neumático nuevo que les ayudad mucho y luego ya de cara a mañana espero simplemente que no haya que sufrir con las temperaturas, porque eso es lo que nos ha hecho perder hoy todo», concluyó.