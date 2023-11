El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) indicó este jueves que fichar para la marca nipona «un piloto con experiencia» para cubrir el puesto de Marc Márquez a partir de 2024 «puede ser interesante y traer cosas positivas», aunque añadió que un 'rookie' también «puede funcioanr» si se adapta «rápido».

«Traer a un piloto con experiencia en un proyecto como el nuestro puede ser interesante y traer cosas positivas al equipo. Por otro lado, un rookie, a largo plazo, también puede funcionar. Si llega y se adapta rápido, ya lo tienes en tu equipo», dijo el balear sobre la marcha de Márquez el próximo curso y su futuro recambio en Honda.

Antes de eso, el campeón en 2020 afronta un nuevo GP en Malasia, en un circuito de Sepang que «sobre el papel» no es «el ideal» para su estilo de pilotaje. «Sufrimos un poco en el test y la moto es prácticamente la misma, pero si continuamos en la misma dirección en la que estamos yendo, podríamos intentar llegar a posiciones del 'Top 10'», deseó.

«El fin de semana será difícil porque aquí el agarre es bajo y no es el mejor para nuestra moto, pero no es es el primer circuito al que llegamos que no se adapta perfectamente a nuestra moto. Intentaremos sacar lo máximo en cada sesión», aseguró Mir.

Aunque cree que sus opciones de acabar delante podrían pasar por un fin de semana con lluvia. «Si la meteorología hace que este sea un fin de semana movido, podría ser una ventaja para nosotros. Esto me da un poco más de motivación para afrontarlo, puesto que puedo tener alguna oportunidad más», concluyó.