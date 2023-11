El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), que ha finalizado decimotercero este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia, ha asegurado que ha vivido «un fin de semana complicado» y que espera «otra carrera difícil en Catar» la próxima semana.

«Ha sido un domingo difícil, para terminar un fin de semana complicado; realmente todo venía de la clasificación del sábado. Al partir del vigésimo puesto, siempre es difícil y mis sensaciones con la moto han sido parecidas a las de la carrera al esprint. Ayer apreté y me caí; hoy lo he gestionado todo y he podido al menos sumar algunos puntos», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que se despedirá del Repsol Honda tras los dos últimos Grandes Premios del año, es consciente de que no vivirá carreras fáciles de aquí al final. «Nos espera otra carrera difícil en Catar, donde podemos intentar mejorar nuestra situación y nuestros resultados. Sigamos adelante y preparémonos para la próxima», manifestó.

Por su parte, su compañero Joan Mir no pudo terminar la carrera en Sepang tras sufrir una caída. «El resumen de nuestro fin de semana es que sigo trabajando, sigo apretando y no me rindo, por eso me he caído. Hoy he podido estar cerca de Marc y luchar un poco con él, pero la presión con el neumático delantero era muy alta», subrayó.

«Ganamos en las frenadas, pero en condiciones de calor como las de Malasia, hay que gestionarlo todo. Es bonito luchar con Marc, ¡en otro año habríamos estado luchando por el podio! Lo intentaremos de nuevo dentro de una semana», finalizó.