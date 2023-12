Seis carreras, una especial de minitrote y la presentación de los potros de la generación ‘M’ en el Hipódromo Municipal de Maó, bajo la jornada Astrot. Primero se presentaban cinco potros ‘M’: Moni Maker SB, Melos des Pres, Moet del Sol, Mad Max SB y Mustel des Pres, para luego, el minitrote, con cinco participantes en 870–1005 metros y donde Ding Dong Cherry con Kilian Vinent se llevaba la victoria, delante de Spirit con Aina Fuster, Olaf SV con Juan Fuster, Inocenta RV con Aide Mesquida y Karlina del Norte con Erika Rodríguez.

En la primera carrera, con cinco participantes en 2280m y salida autostart, iniciada la última recta y sobre la línea de meta Flipo ses Planes con Josep Carreras vencía rodando un promedio de velocidad de 1.22.0. La segunda fue Històric Mar con Santi Salord (1.22.0), tercera Gostoso Biniati con José Gardés (1.22.1) y cuarta Joyeux de Palma AR con Gabriel Orfila (1.22.4). La segunda carrera de seis participantes, 2280m y autostart vio como iniciada la última recta, Lili de Font con Josep Carreras ganaba a 1.24.6, delante de La Sport SAS con Carlos Pons (1.24.8), Lota M con Vicente Mata (1.25.1) y Le Bonite con Maxi Rodríguez (1.25.3). En la tercera carrera, con ocho participantes y 2280m, el ganador rodó a 1.18.5. Iniciados los últimos metros Climax de Bapre con Pau Salord se llevaba la victoria, superando a Espoir de Rep con Santi Salord (1.18.5), Falcó de Bourgneud con Vicente Mata (1.18.9) y De Padd con Carlos Pons (1.18.9). Nueve participantes en la cuarta carrera, de 2280m y autostart. Iniciada la última curva Jazz Photo CRM con Josep Carreras sumaba otra victoria a 1.21.9. La segunda fue Jud M con Vicente Mata (1.22.2), tercera Galaxia Exòtika con Juan Orfila (1.22.8) y cuarta, Imar con Jaume Gomila (1.22.8) en el recinto mahonés.

Un final de jornada entretenido

La quinta contaba con once participantes, bajo la distancia de 2280 metros y salida autostart, se rodó a una velocidad de 1.20.1. Iniciada la última recta Normally con Antonio Roca se llevaban la victoria, y a su vez el conductor marcaba su victoria 700 en su carrera deportiva. La segunda posición fue para Din Din de Font con Irene Camps (1.20.9), la tercera fue para Janet Llinaritx con Ignaci Bosch (1.21.0) y la cuarta fue para Joios Llinàritx con Santi Olives (1.21.4). La última carrera contaba con un total de once participantes más bajo la distancia de 2280 metros y donde el ganador rodó una velocidad de 1.23.7. Iniciada la última recta Koctail Jet des Pres con Josep Carreras se llevaba la victoria y el jokey marcaba la cuarta de la jornada. La segunda posición fue para Julieta Sund con Ana Madrid (1.24.4), la tercera fue para Iris de Binitaref con Pau Salord (1.24.6) y la cuarta fue para Katana del Norte con Gabriel Orfila (1.24.7).