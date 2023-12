La sociedad deportiva entre la menorquina Gemma Triay y la madrileña Marta Ortega, iniciada durante la recién terminada temporada de pádel de 2023, podría no tener continuidad durante el próximo curso, primero al margen del World Padel Tour, en función de las informaciones que en los últimos días han aparecido en la prensa nacional.

Si bien la jugadora menorquina aseguró hace algunas semanas que «queda pareja para rato», al ser preguntada por una posible ruptura con Marta Ortega y en alusión a su continuidad con ella, discurso en el que abundó hace una semana la palista madrileña, en una entrevista concedida a ‘Relevo’, insistiendo en que el equipo se mantiene.

No obstante, según desvela ‘El Mundo Deportivo’, el futuro de la palista de Alaior quizá no esté tan unido al de Marta Ortega, con la que inició su sociedad en verano de este año. Aún a pesar de que ha habido victorias (Italia, Menorca), también hubo decepciones, la más reciente, en el Master de Barcelona, última prueba de 2023, tras el que además se inició el baile de parejas de algunas ‘top’, como por ejemplo la anterior compañera de Triay, Alejandra Salazar. En las próximas semanas se sabrá si Gemma Triay también apuesta por un cambio en 2024 o por contra, no altera su hoja de ruta en relación a Marta Ortega.