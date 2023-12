Gemma Triay seguirá una temporada más con la palista madrileña, Marta Ortega, tal y como avanzó a primera hora de la mañana la propia deportista de Alaior a «Es Diari». Si bien estas últimas semanas y tras la última decepción en el Máster Final del Palau Sant Jordi de Barcelona se había especulado sobre la posibilidad de que finalmente la menorquina cambiara nuevamente de pareja, finalmente –y como la misma Ortega ya había asegurado en diferentes medios de comunicación estos pasados días–, habrá versión 2.0 del tándem, Triay-Ortega.

Triay y la madrileña se juntaron este 2023 después que la menorquina ex número 1 del World Padel Tour decidiera no continuar jugando junto a Alejandra Salazar, por la lesión de la misma y ciertas desavenencias entre ambas. Ya con Ortega, a pesar de haber protagonizado algunas puntas de nivel notables en el World Padel Tour, el final del 2023 no ha sido ni mucho menos el esperado y este 2024, ya en el circuito de Premier Padel, trabajarán convencidas en poder subir sus prestaciones y volver a batallar por el cetro mundial.

Una decisión meditada

En declaraciones ara «Es Diari», Triay aseguraba que su continuidad con Ortega venía de lejos. «Una vez finalicé con Salazar, ya tenía claro de acabar el 2023 con Ortega y ya jugar el 2024 también con ella», exclamaba, saliendo Triay al paso de las informaciones que apuntaban a su no continuidad juntas e incluso colocándola ya con la joven Claudia Fernández. «He hecho un balance de todo el año y pese a que finalmente el final de esta temporada no ha sido el que queríamos, hemos logrado muy buenas semanas y jugando a un buen nivel», abogaba Triay, sorprendida por los rumores que la habían llegado a colocar con otras parejas el 2024.

Para la alaiorenca, lo que les falta como pareja para volver a ganar finales y títulos es, «lograr que este nivel lo mantengamos durante más semanas seguidas para rendir más», sostiene Triay, para la que también ha sido clave este 2023, «que con Ortega no veníamos de hacer una pretemporada juntas, por lo que no ha sido nada fácil y apenas hemos podido entrenar, siendo todo competición», valora la palista menorquina en este diario y tras pasar las Navidades en familia. Dicho de otra manera, Triay confía que para este próximo 2024, «en el que tendremos tiempo para ejercitarnos y realizar una buena pretemporada juntas– además de trabajar con la psicóloga–, podamos mejorar como pareja».

Admite Gemma Triay que tanto ella como la madrileña, «tenemos en la cabeza el reto de ser número 1 pero la realidad es que queremos ir paso a paso y de entrada, repito, el principal objetivo es consolidar un nivel de juego bueno y que nos otorgue confianza y tranquilidad la una a la otra», analiza la insular, de ahora en adelante. «Si eso se logra será mucho más sencillo lograr los retos que tenemos», señaló para este medio Triay, unos días ahora de vacaciones para cargar pilas de cara a los próximos desafíos en las pistas.

¿Menorca en el Premier Padel?

Triay se mojó también sobre la posibilidad de que la Isla, a día de hoy fuera del circuito, pueda formar parte del Premier Padel. En palabras de la alaiorenca, «no es fácil. Un ‘Major’ está claro que es imposible; un P1 creo que también será difícil pero por qué no soñar con un posible P2 o un posible torneo ‘Platinum. Ojalá que sí, pese a saber que aún no está decidido, y no descarto que en un futuro pueda estar, espero que más pronto que tarde».