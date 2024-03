Rafa Nadal: «Me gustaría despedirme bien, siendo competitivo y disfrutando en la pista»

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se verán las caras este domingo (21.30 hora peninsular española) en 'The Netflix Slam', un excepcional partido de exhibición en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas que supondrá su cuarto cara a cara.

Enfrentarse de nuevo a una leyenda del deporte como Rafa Nadal es todo un privilegio para Alcaraz. «Siempre es bonito. Para mí es especial volver a jugar con Rafa, medirme con él. Obviamente, es una buena preparación de cara a Indian Wells, para ver qué tenemos que mejorar dónde está nuestro nivel y seguir aprendiendo de él, ya que es un privilegio tenerlo cerca», afirmó el murciano durante una rueda de prensa ante varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press.

En cuanto a lo que ha aprendido del campeón de 22 'Grand Slam', Carlitos lamentó no haber coincidido mucho con él en el circuito. «Pero lo he visto mucho por la tele. He crecido viéndolo jugar. Y cualquier experiencia personal con él ha sido increíble. Me hubiera encantado compartir más tiempo con Rafa. Yo intento disfrutar cada día que lo encuentro y me cruzo con él, y aprender al máximo», dijo.

Por su parte, el balear señaló que el de El Palmar «es aire fresco para el tenis y es un jugador especial». «Carlos tiene una juventud que te da muchas cosas. Tiene una energía, una pasión y un desparpajo que te ayuda a afrontar los momentos importantes con poco miedo. Para su edad, es de los jugadores más completos que he visto. Tiene todos los registros, además de un físico portentoso. Está donde se merece y se lo trabaja», puntualizó el de Manacor.

Alcaraz se dobló el tobillo hace 12 días en su debut en el torneo de Río de Janeiro, pero el esguince no le ha impedido estar en Las Vegas. «El tobillo está yendo muy bien. El tiempo ha sido corto. He trabajado cada día desde que me lo hice para llegar preparado al partido de Netflix. Las sensaciones han ido mejorando y me encuentro bien», explicó el deportista.

En cuanto a Nadal, lleva desde Brisbane sin jugar un set y se especula que esta podría ser su última temporada. «He tenido momentos mejores y peores. Lo más importante para mí es que estoy aquí. Esta es la realidad. Si estoy aquí ya es una buena noticia. Hace dos semanas, más allá de los resultados, el objetivo era jugar el partido de Las Vegas e Indian Wells y estoy más cerca de conseguirlo. No sé a qué nivel estaré en Indian Wells, pero es lo de menos a día de hoy», indicó.

A pesar de los contratiempos físicos, el mallorquín no quiere hablar de despedidas. «No estoy haciendo ninguna despedida porque entonces diría que no juego más. A mí me gustaría despedirme bien, siendo competitivo y disfrutando en la pista. Si eso podrá ser o no, el tiempo lo dirá», reflexionó el antiguo número uno del mundo.

En unos días, regresará al torneo de Indian Wells, primer ATP Masters 1.000 de la temporada, y tienes las miras puestas en el Masters de Montecarlo. «De momento, me planteo jugar en Indian Wells. Me encantaría jugar en Montecarlo. En estos momentos de mi carrera, tengo que analizar cómo estoy en cada momento, las sensaciones que tengo y dónde me apetece más jugar. Quiero hacer las cosas que realmente me apetezcan para ser feliz», finalizó.