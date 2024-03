El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) aseguró este jueves que «la presión y la ambición» de un equipo 'satélite' como el que está él es «la misma» que puede tener uno de fábrica y que «todavía» no ha descubierto «todo el potencial» de su moto, mientras que de cara a una posible oportunidad en una 'Desmosedici' oficial manifestó que no tiene «prisa» y que en este momento «hay dos o tres pilotos que van más rápido» que él.

«La presión es la misma porque los pilotos y los equipos están contentos si consiguen el podio, y ese es el objetivo que se marca este equipo. Tener buen ambiente, divertirse y hacer bromas no significa que en el equipo no tenga ambición, es la misma que en uno de fábrica», expresó Marc Márquez en rueda de prensa previa al Gran Premio de Portugal.

El de Cervera dejó claro que está en el Gresini Racing para «luchar por el mejor resultado global». «Es verdad que hay menos personas y el ambiente es más familiar, en el Repsol Honda era el correcto, es una cultura distinta entre una marca japonesa y una italiana o española, pero cualquier ambiente es bueno si los resultados son buenos», remarcó.

En este sentido, opinó que para él «no es mejor» la Ducati de 2024. «Yo tengo lo que tengo y, en mi caso, me siento mejor que el año pasado, es una moto con la que me siento muy bien. Por supuesto, la de 2024 será mejor en algunos puntos, pero en la de 2023 tenemos la experiencia del año pasado y tenemos que valernos de ella y tratar de entender 'cositas'. La verdad es que creo que todavía no he descubierto todo el potencial y tengo que tratar de ir entendiendo cómo usar todo el de esta moto», subrayó.

Sobre la posibilidad de poder subir a una Ducati oficial, el catalán recordó que su «situación es completamente distinta a la del pasado». «En el pasado, en diciembre ya había firmado el contrato para el año siguiente y ahora mismo no tengo prisa. Quiero concentrarme en mí mismo, tratar de dar el máximo en la pista, y sé que sí disfruto tendré más posibilidades para escoger plaza», puntualizó.

«Por el momento la verdad es que no quiero hablar de esto. Quiero concentrarme en mí mismo, lo que he hecho en Catar, lo que voy a hacer aquí en Portimao. Algunas carreras nos irán mejor, otras peor, pero voy a tratar sencillamente de dar mi cien por cien. Sé que en el deporte lo importante es el presente, no el pasado. La situación actual es así y tengo como dos o tres pilotos, como mínimo, que van más rápido que yo», agregó el piloto español.

En cuanto al Gran Premio de Portugal, admitió que «el enfoque del fin de semana es el mismo que en Catar» pese a su óptima cuarta plaza en la carrera del domingo, y resaltó que esta vez hay «un nuevo factor» ya que no tiene referencias del trazado con la 'Desmosedici' y ya tendrá que saber desde la primera tanda libre «los tiempos de vuelta para ser rápido».

«Eso fue lo más difícil en Malasia y en Catar, esos primeros días donde me costaba un poco. Vamos a ver si soy capaz de conseguir el objetivo de ser capaz de partir ya de inmediato en esa posición de 'Top 10'y conseguir el pase directo a la 'Q2'», indicó el ilerdense.

"acosta ya ha demostrado en catar que tiene suficiente talento"

El ocho veces campeón del mundo estuvo acompañado en la rueda de prensa por su compatriota Pedro Acosta, del que se deshizo en elogios. «Ya lo dije el año pasado y lo vuelvo a confirmar, después de Catar será uno de los pilotos a tener en consideración en el futuro y en el presente de MotoGP», remarcó.

«Ya ha demostrado en Catar que tiene suficiente talento y ya lo dije antes la carrera, cuando tienes mucho talento eres rápido con cualquier tipo de moto y él ha sido superrápido en esas vueltas y estoy seguro de que habrá aprendido también mucho de gestión de neumáticos, así que será aún mejor en las próximas carreras», añadió del murciano.

Márquez confesó que el de Mazarrón hizo «una buena salvada» en Losail. «Si tienes un agarre excesivo puedes salir por los aires y la verdad es que tiene un grandísimo estilo de pilotaje. Cuando los pilotos saltan de Moto2 cuentan con muy buena velocidad, muy buen paso de curva y cuando fui siguiendo durante esas dos vueltas a Pedro iba superrápido en las curvas rápidas y marcaba la diferencia», admitió.

De todos modos, pese a los jóvenes de la parrilla no se siente 'viejo' sino «con más experiencia». «Hace 'dos días' era el que tenía 20 años y llegaba a la categoría 'reina' para batirse con las leyendas tipo Valentino (Rossi), Jorge Lorenzo y Dani (Pedrosa), y ahora es completamente al revés. Es una nueva experiencia y es el proceso natural en motociclismo, todo el mundo tiene su periodo y luego grandes pilotos jóvenes que te irán sacando de la escena y reinarán ellos», recalcó el español.