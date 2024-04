El piloto de MotoGP Maverick Viñales (Aprilia), tercero en el Mundial después de las tres primeras citas, aseguró en la previa del Gran Premio de España que se disputa en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto que le encantaría repetir la victoria del último Gran Premio de Las Américas pero añadió que es consciente de que «no todo va a ser como Austin».

«Repetir de nuevo este resultado en Jerez es algo con lo que sueño, sería fantástico, pero tenemos que ser realistas y ser inteligentes, no todos los fines de semana van a ser como Austin», apuntó en rueda de prensa en Jerez.

Para Maverick, que ganó la Sprint y también la carrera larga en Austin, lo importante es «estar ahí luchando todos los días» por estar en las primeras posiciones. «Se trata de tener las mejores prestaciones o los mejores resultados. Y sobre todo, hablando de Jerez, es un gran reto. Queremos estar luchando y continuar luchando», añadió.

«No he visto ningún punto negativo en este circuito para nuestra moto, así que tenemos que mostrarnos competitivos y mantener también la calma de que seremos capaces de estar en ese nivel en el que lo dejamos en Austin y Portimao. Y luego después de esto tenemos también los test, así que va a ser un fin de semana de lo más desafiante para todos», reconoció.

En un trazado de Jerez que ha mejorado las zonas de escapatoria en muchas curvas --«donde lo solicitamos el año pasado»--, reconoció que los pilotos están «más seguros» y centrados en luchar en no perder demasiado tiempo en los posibles puntos débiles del trazado para la Aprilia.

«Ahora mismo, somos un poco más fuerte que nuestros competidores en algunos puntos, pero nuestros competidores son más fuertes en otras áreas. Por ejemplo, Jorge Martín es capaz de hacer muy bien el 'stop and go', sobre todo en las curvas más lentas. Es algo en lo que siempre me fijo, me fijo en su estilo de pilotaje, la forma en la que aborda las curvas, y yo trato de mejorar yo mismo en estas curvas», señaló en referencia al actual líder del Mundial.

Pero se fija en sí mismo. «Creo que cada carrera me va a ir colocando en mejor posición. No va de buscar algo distinto, sino de mostrarme más fuerte. Tenemos que continuar desarrollándonos a nosotros mismos, tratando de ser fuertes como equipo, estar juntos, y creer que podemos hacer algo más importante, como en Austin», señaló.

«Tenemos muy buenos resultados y lo último en lo que quiero pensar es en cambiar algo o en pensar en otra cosa. Obviamente hay desafíos que motivan a todos los pilotos, pero como has dicho, en Austin hemos hecho historia, ha sido un hito. Yo siento algo en mi interior que es maravilloso de cara a Aprilia, de cara a esta fábrica. Siento esta victoria con muchísima emoción», reconoció, todavía, sobre la victoria en el COTA. «No pienso en el futuro sino en disfrutar», añadió.

Sobre el trazado jerezano, comentó que lo especial que tiene el circuito para los pilotos españoles es que es la primera carrera en casa. «Es una grandísima motivación. Siempre quieres brindar los mejores resultados. La verdad es que guardo muy buenos recuerdos, gané mi primera carrera de 125 en el Campeonato de España aquí y también en Moto3, pero nunca lo he conseguido en MotoGP, se me ha resistido», comentó.