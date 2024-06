Después de un tiempo sin competir, el nadador adaptado de Fornells, Martí Riera, vuelve a la carga y lo hace entre uno de los 115 privilegiados seleccionados para participar este sábado en la dura Batalla de Rande gallega, una cita que muy previsiblemente esté marcada por las malas condiciones climatológicas y con una temperatura del agua de 14° o menos en la salida y unos 15° en la meta.

Riera, que se encuentra en Galicia desde el jueves por la noche y se las verá en principio con algún chubasco y vientos del oeste y olas de 1’5 metros, nadará desde Cíes a San Simón (27 kilómetros), «una prueba que siempre me había motivado». Riera será el primer nadador con lesión medular que se atreve en la Batalla de Rande. «Tengo algún miedo, como estar solo aquí, me da respeto que cuando tenga algún bajón no sepa qué hacer pero mis niñas me han escrito en las boyas y recibo mensajes, me veo motivado», señalaba este viernes el forneller.

«Me he preparado, entrenándome bastante, como en el Canal de Menorca. Pero ahora nadaba a 20º en Fornells y nunca nadé 8-9 a 14º», admite, nadando con neopreno. «En invierno hacía una hora y salía helado pero lo intentaré con todas mis fuerzas».

El forneller quiere «intentarlo, pendiente del frío y del mal tiempo. Hay Martí para rato», sonríe a los 45 años y siete años después de hacer el Canal de Menorca.