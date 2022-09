El Avarca de Menorca venció en su estreno este viernes por la tarde en el III Trofeo Anchodina de la ciudad de Socuéllamos, frente a un combativo Cajasol Sevilla de la mallorquina ex Avarca, Louise Sansó (3-0). El Pabellón Gran Laby de Ciudad Real asistió a un entretenido encuentro, a una semana ya del comienzo de la Liga Iberdrola. Un partido en el que las menorquinas fueron de menos a más, para terminar mostrándose muy superiores ante el conjunto de Dos Hermanas.

Tanto el primero sobre todo, como algo menos el segundo set estuvieron muy reñidos y jugado de tu a tu. Si la primera contienda de este viernes estuvo muy nivelada– pese a suponer el 1-0 del Avarca–, ya en el segundo set y después de una igualdad inicial hasta el 11, las menorquinas empezaron a echar tierra de por medio para marcharse en el electrónico con un notable ya 17-12, con un importante parcial y la central Carla Jiménez muy entonada en ataque, hasta llegar al definitivo set de 25-16 y un 2-0 prácticamente definitivo.

En el tercer y definitivo set que se jugaría en Ciudad Real para, en caso de empates, decidir quién se llevaba el trofeo, las de Bep Llorens salieron en tromba, con Maira Westergaard letal en el servicio (7-1). Lejos de relajarse el Avarca y con Llorens siguiendo con las rotaciones, las menorquinas se situaban 18-12, ante un Cajasol que quería seguir creciendo. Iva Pejkovic era una pesadilla en la red y en una clara muestra de superioridad el Avarca sentenciaba con el 25-16 (3-0).

Este sábado, frente a las anfitrionas

Partido de cierto morbo el que se vivirá este sábado (11.30h), de nuevo en el Pabellón Gran Gaby, entre el cuadro anfitrión, el CV Kiele, y las menorquinas. Y es que será el primer encuentro ante su ex casa y ex equipo de las ahora jugadoras del Avarca, Amelia Portero, Alicia de Blas y Patricia Rodríguez. Las de Chema Rodríguez han renovado prácticamente todo el plantel y tan solo siguen la ex Avarca, Renata Benedito, con Monika Jovanovic e Iris Álvarez.