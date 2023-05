La atacante-receptora y capitana del Avarca de Menorca, Maira Westergaard, no volverá a vestir la zamarra del Avarca de Menorca, tal y como acaba de confirmar el Club Voleibol Ciutadella, a través de sus redes sociales. Si bien desde este diario ya habíamos avanzado la posibilidad muy grande de que la enorme jugadora argentina no siguiera en el Pavelló Municipal de Ciutadella, no ha sido hasta este miércoles cuando la entidad ha comunicado su divorcio deportivo con una de las máximas anotadoras de la última década en la Liga Iberdrola.

Noticias relacionadas Westergaard, a día de hoy, no entra en los planes del Avarca Las intenciones del entrenador Bep Llorens y de la cúpula deportiva del CV Ciutadella de activar el Plan Renove e iniciar un nuevo cambio de ciclo en el primer equipo femenino se han llevado por delante también a Maira Westergaard, quien cuyas intenciones eran las de continuar en Ciutadella una temporada más, si bien, en diciembre habría rechazado una propuesta de renovación menorquina. Ahora, seis años después de aterrizar en la Isla, una de las mejores jugadoras que han vestido la camiseta del Avarca de Menorca en sus casi dos décadas en la élite del voleibol español, entona el adiós, al no entrar en los planes de Bep Llorens para el nuevo Avarca 2023-24. De hecho, como ya anunciamos el martes en este diario, Westergaard ya está en el mercado y cuenta ya con varias propuestas sobre la mesa, de España y también del extranjero.