Nada más aterrizar este lunes por la tarde en Menorca, el preparador del rival europeo esta noche del Avarca, Dominik Blaha, no puso ningún tipo de reparo en reconocer las capacidades del equipo que prepara Llorens, además de reconocer que la eliminatoria está sumamente complicada para sis intereses, tras el 0-3 de la ida en Graz. Blaha empezó hablando ayer a este diario del cuadro menorquín. «Me encantan las ganas que ponen en la cancha las jugadoras y aparte de eso creo que es un buen equipo, liderado por una muy buena colocadora y líbero. Un Avarca en el que cada atacante tiene un rol fuerte. Sin embargo, primero tenemos que arreglar nuestro propio juego», señalaba Blaha, ya en la Isla. Preguntado por el encuentro de ida y si tenía esperanzas de competir más que el 0-3 sufrido, Blaha fue claro. «No esperaba competir más, esperaba que lo hiciéramos. No sabía en qué punto llegábamos a este partido porque Maya Taylor y Marie Bruckner no jugaron mucho debido a sus lesiones pero me alegro de que pudieran volver. Era posible una sorpresa ante el Avarca pero necesitábamos ser más agresivas, inteligentes y arriesgar más», abundaba Blaha.

«Me decepciona que las chicas no pusieron en la cancha lo que podían y empezaron a jugar cuando ya era demasiado tarde. Si jugamos alegres, sin presiones y sabiendo que ya nos equivocamos, todo es posible en Menorca y lo intentaremos. Lamentablemente nuestra jugadora más experimentada no puede venir con nosotras, lo que no nos lo pone fácil. ¿Remontar? Sí se puede pero deben pasar muchas cosas», cerraba desde la Isla.

Por su parte, el gerente del Graz , Fédéric Laure, habló después de la ida. «Jugamos a mejor, me alegro de que Taylor y Bruckner estén en forma y a punto y con el Avarca se pudo ver que fueron a más en el juego a medida que avanzaba el partido. En Menorca volverá a ser a todo o nada», subrayó.