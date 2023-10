Poco o nada ha durado la alegría en el Club Voleibol Ciutadella, después de el martes repetir la gesta del año pasado en el Pavelló Municipal de Ciutadella y pasar la primera ronda de 1/32 de final de la CEV Challenge Cup contra el UVC Holding Graz austríaco. Al importante quebradero de cabeza que supone a día de hoy en el CV Ciutadella el lamentable estado en el que se encuentra el techo del vetusto Pavelló – con incesantes filtraciones de agua de cada vez mayores y más repartidas en su estructura–, se le añaden ahora los económicos, sabido que el próximo destino europeo del Avarca en competición europea será Azerbaiyán, a 5.000 kilómetros. «Estamos muy preocupados porque el Govern no ha sacado ninguna convocatoria de ligas profesionales, ni de Europa ni de nada, llevando ya un retraso importante», lamentaban este jueves desde el club en «Es Diari».

Tal es la preocupación en el CVC –en cuanto a infraestructuras y en la vertiente económica– que en una decisión drástica y muy en serio, comenzaron conversaciones con el próximo rival europeo, el Azerrail Bakú, para jugar la ida y la vuelta en Azerbaiyán, en el Sports Game Palace. O sea, que Europa no regresaría a la Isla. «Va muy en serio porque no podemos garantizar el tiempo que pueda hacer en la Isla cuando vengan a casa ni los costes económicos de un viaje de estas condiciones tan caras», abundaban, resignados. «Estamos proponiendo ya al Bakú un acuerdo porque no tenemos garantías económicas ni de instalación», claman.

Tema de infraestructuras

Como avanzó este diario, desde la Federación Europea ya advirtieron al club de serias deficiencias en el Pavelló, aparte de las goteras, que han ido en aumento y si apenas llueve, la pista queda impracticable. «No tenemos un pabellón con garantías y el ridículo sería mayúsculo si el Bakú viniera, cuando ya hay goteras en la pista», abundan, entre lamentos, en Ciutadella. La primera opción habría sido el anexo pero la CEV informó a la entidad que la pista, «no cumple la normativa, por lo que solo vemos una posibilidad de habilitar el Pavelló Menorca, que estaríamos hablando solo de pista y red porque lo demás cumple. Sería la mejor ubicación si se adaptara», señalan en ponent, en una decisión sin precedentes. «No pueden venir y no saben si lloverá y un recinto sin garantías europeas».

Un problema económico

Sin embargo, y en conversaciones ya con el club de Azerbaiyán para jugar toda la eliminatoria en su pista, el problema actual también es económico. «Gastos como este trastocan mucho, las convocatorias anuales de la fundación del Govern salían con los presupuestos, del 2024 ahora, y nada de nada. Lo más preocupante es no tener esta convocatoria de ayudas y la deriva presupuestaria de su Direcció General y Fundació EsportsIB», señala la entidad. «De Palma no nos dicen nada y los rumores que nos llegan son poco optimistas», detallando que de jugarse todo en el país de la antigua república soviética, «los gastos de la vuelta son compartidos. Hemos pedido ya una propuesta al Bakú para doblar allí, lo planteamos seriamente», avisan en el CVC, de la opción de dejar sin ronda europea a Menorca. «Aparte de no saber de los convenios de patrocinio, los costes del viaje se disparan. Los hoteles mismos han subido un 60 por ciento y Vueling, ni hablemos. Las ayudas en Europa van para una parte de los gastos, podría rondar 7-9.000 euros por eliminatoria pero los gastos son de 12 a 15.000 euros una eliminatoria normal», explican en la entidad, temiendo que, quizás, «se vuelva a una política centralista de Palma», temen.