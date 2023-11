El nuevo Ayuntamiento de Ciutadella que encabeza la alcaldesa, Juana Mari Pons Torres, y el Club Voleibol Ciutadella que todavía preside Andreu Hernández, han sellado una nueva entente, mediante un convenio por el cual la entidad bermellón cobrará de nuevo 6.000 euros, en concepto de participación del Avarca de Menorca en la Liga Iberdrola este 2023. Una ayuda que estaba dentro de los presupuestos municipales de este año del consistorio ciutadellenc que sellaron la propia Pons Torres y Hernández, en el mismo Ayuntamiento.



Sin embargo, si bien esta es la cantidad que ha percibido estos últimos años el CV Ciutadella con el gobierno anterior, la intención del nuevo gobierno –tal y como estipulan los presupuestos presentados por el Partit Popular– es la de ampliarse a 10.000 euros. No obstante, hasta que no se aprueben, al gobernar en minoría, no se dará este aumento para las arcas del club del ‘poli’, que en su día, tras darle la razón el Tribunal Superior de Justicia de Balears, cobró cerca de 600.000 euros, acusando al Ayuntamiento de haber ido incumpliendo durante casi una década el convenio formalizado el 2007.



Aparte, en el CV Ciutadella han recuperado esta temporada la Sala VIP en el Pavelló y que habían ‘perdido’ el curso pasado. «Un espacio que no se usaba y que será para otros usos también, tras haberlo acondicionado», señalan desde el consistorio.