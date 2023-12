La excepcional primera vuelta del líder y Campeón de Invierno de la Liga Iberdrola no ha pasado inadvertida y el Avarca de Menorca volverá a tener notoria presencia en Guadalajara. El All Star Iberdrola del próximo jueves 28 de diciembre en el Multiusos, donde 24 de las mejores jugadoras de la Superliga participarán en este espectacular duelo. Y ahí estarán las bermellones, Allie Davenport-Link como atacante-receptora y Marcella Amaral de central, siendo dos de las jugadoras de moda en la competición española y decisivas en su primer año en el Avarca de Menorca. Junto a ellas dos estará como entrenador del Equipo Blanco, el preparador ciutadellenc, Bep Llorens, que ve recompensado su trabajo este año al frente de un equipo prácticamente nuevo. Un All Star en el que si bien faltarán rostros igual de determinantes promete espectáculo.

Jimena, Torres y Gómez Las dos internacionales sub19 del Avarca, tras el parón de Navidad, se desplazarán con España a Toulouse para enfrentarse a Francia como preparación. Con el Año Nuevo, España viajará a Catania (Italia) para participar en el Torneo WEVZA Sub20, primera fase clasificatoria para el Campeonato de Europa. Aparte, Jimena Gayoso ha sido elegida la MVP Iberdrola, tras sus 30 puntos ante Haro Rioja.