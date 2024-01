La sólida atacante bermellona, Antonela Fortuna, a pesar de su gran experiencia internacional, se estrena en una Copa de la Reina Iberdrola en España, si bien, ya sabe lo que es ganar la Coupe de France como capitana del Beziers Angels Officiel; título que logró las dos temporadas anteriores y abundando en que las copas son otra historia, como siempre se ha dicho de esta gran cita. «No tiene nada que ver la Liga con la Copa y para mí creo que más que estar en unas semifinales, es como si fuera una final para nosotras y así me lo planteo hoy», aseguraba este viernes, de camino a Sevilla. La argentina se mostraba tranquila con la situación en la que llega el equipo a la cita copera, tras el inesperado descalabro liguero ante el Cajasol, en el Pavelló. «La confianza está intacta, llevamos tiempo trabajando bien y sumando buenos resultados en la Liga y en Europa, donde hicimos un buen papel. El sábado no logramos jugar bien en lo colectivo pero nos veo bien y espero tener un buen encuentro hoy», desea Fortuna, segura que saldrá su mejor versión. «Perder no gusta a nadie y ojalá nos podamos reivindicar en Sevilla».

Entrevistada por «Es Diari» horas antes del partido de cuartos en el que debía salir su rival, la bermellona no tenía preferencias, entre Haro o Sant Cugat. «Nos da igual de verdad y depende mucho más de nosotras, mostrar nuestro juego en la pista. Sea el que sea el rival deberemos hacer nuestro trabajo», avisaba Fortuna, segura de que si el Avarca muestra su mejor versión en la Copa de la Reina, «yendo partido a partido y empezando por esta primera 'final' de esta tarde, si se llega a mañana, una final es una final. He jugado finales unas veces siendo favorita y otras no y son partidos aparte; ojalá podamos levantar la Copa», exclamaba orgullosa de ver donde están, en su primer año en España. Finalmente, y a pesar de su tardía incorporación al equipo por su tema personal, Fortuna mostró a este diario si satisfacción por fichar en Ciutadella. «Me encuentro muy bien y contenta, con un equipo de chicas que da placer jugar con ellas. Club, afición y 'staff' técnico me han apoyado mucho y me hacen sentir como en casa», zanjó. Patricia Rodríguez La líbero titular del conjunto que dirige Bep Llorens, Patricia Rodríguez, sí sabe lo que es jugar encuentros decisivos en España, como los que lidiará este sábado y esperemos que el domingo. El curso 2016-2017 recaló en el mejor equipo de la última década, el VB Logroño, donde jugó dos temporadas en las que logró dos Ligas Iberdrola, una Copa de la Reina y una Supercopa. Ilusionada de poder repetir la gesta vestida del rojo del Avarca, Rodríguez ve a la plantilla, «con muchas ganas, lo principal en un evento como éste que dura lo que dura y en cualquier momento se te escapa. Todas estamos muy concentradas y conscientes que es una Copa muy complicada, como lo está siendo la Liga», desvelaba este viernes la bermellón. ¿Soñar con ganarla? «Todos los equipos podemos soñar con ganarla y más en esta competición; todo el mundo puede ganarla, más este año que está todo tan nivelado. Nosotras tenemos posibilidades, igual que los demás participantes; claro que soñamos con ella, es gratis y nos encantaría pero toca primero ganar esta tarde para optar a lograrla», avisaba, abogando por ir paso a paso. Restó importancia también Rodríguez a la derrota del sábado en Liga ante el Cajasol. «Es muy difícil mantener siempre el ritmo de victorias seguidas porque los demás juegan. No encontramos nuestro juego y Cajasol hizo un partidazo. No te vale con el poco trabajo; se te escapan 3-4 puntos y ya no se remontan. Seguimos trabajando igual y quizás sí sea un aliciente para poner más garra tras esa derrota, que siempre duele». Con casi media plantilla que debuta en una Copa de la Reina Iberdrola, la curtida jugadora invita a las debutantes a que estén, «ilusionadas. Son tres días muy efímeros e intensos y la Copa es especial. Llevártela a casa sería un sueño hecho realidad y, al final, una victoria en Copa es más especial y la máxima alegría».