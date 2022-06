Alejandro Martín Torrado ha estat el guanyador del XLIII Saló de Primavera-Premi Guillermo de Olives Pons de pintura i fotografia artística. Així es va saber aquest divendres vespre durant la inauguració de l’exposició que, fins al 15 de juliol, es podrà veure a la Sala de Vistes, del Claustre del Carme, de Maó.

L’artista resident as Castell ha guanyat la medalla d’Or que concedeixen l’Ateneu de Maó i la família De Olives Olivares, dotada econòmicament amb 5.000 euros. Ha estat per l’obra titulada «21:37», una creació a l’oli, amb acrílic i esprai damunt llenya, que el jurat ha considerat mereixedora del premi.

Menció

De les deliberacions ha sortit igualment el guanyador de la menció Honorífica. Ha estat per a l’artista ciutadellenc Enric Servera Carreras i el seu quadre «Sa platja», un gravat amb tintes a l’oli i acrílics amb metacrilat. En el seu cas, el premi està dotat amb 2.000 euros.

L’acte de lliurament va tenir lloc ahir vespre a la sala del Claustre del Carme, amb la presència dels dos premiats.

Enguany s’han presentat al certamen cinquanta-quatre obres, de les quals el jurat n’ha fet una selecció de trenta per a l’exposició. Del total d’obres rebudes, se’n van seleccionar tres com a finalistes, dues de les quals són les de Martín Torrado i Servera.

El jurat que ha valorat les creacions dels artistes ha estat format per la presidenta de l’Ateneu, Margarita Orfila; per Dolores de Olivares d’Angelo, com a representant de la família De Olives; la comissària independent i crítica d’art, María de Corral López Dóriga; el coordinador del cicle d’art contemporani a l’Ateneu, Javier Vicente Domingo; el codirector de la Galería Cayón, Adolfo Cayón Herrero; la galerista Pilar Serra Bustamante; i la vocal d’història i art de l’Ateneu, María José Hernández Ravanals.

Antecedents

La medalla d’Or guanyada en la present edició no és l’únic reconeixement que ha rebut Alejandro Martín en el Saló de Primavera. L’artista ja va obtenir el 2018 una menció honorífica.

Alejandro Martín Torrado (Madrid, 1976) és veí des Castell. Hi viu des de fa uns anys, després d’haver residit més d’una dècada a Manresa. A Menorca és membre de l’Estudi Barbar, juntament amb José Cruz i Antonella Zorzi. Martín ha exercit de professor de pintura i tècniques murals en diversos centres, com l’Escola Massana de Barcelona, o el Centre Maristany, de Sant Cugat.

L’exposició amb la trentena d’obres seleccionades es podrà veure a Maó fins a mitjans del mes que ve. L’horari de visites és de dimarts a dissabtes, de les 10 a les 13 i de les 18 a les 21 hores.