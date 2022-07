Su nombre es Alicia Estefanía, nacida en La Rioja, aunque hace muchos años que vive en Madrid y desde hace más de dos décadas pinta islas y sus costas, una rama de su actividad artística que este año le ha traído por primera vez a Menorca con un proyecto muy deseado, exponer sus cuadros en faros. «La Isla es el primer eslabón de un largo viaje para conectar mis mapas con faros de todo el mundo», asegura.

El faro de Artrutx, en Ciutadella, es el escenario elegido por Alicia Estefanía para mostrar los 42 cuadros sobre la Isla y el litoral marítimo que la artista empezó a pintar -excepto dos mapamundis en que aparece la Isla que ya tenía hechos- el pasado mes de abril en su estudio en Madrid, una vez que cerró el proyecto con el adjudicatario del restaurante del faro, y que montó a principios de junio. Los cuadros permanecerán expuestos hasta el final del verano. «Ahora he conseguido un marco mental para situar este trabajo que hago hace mucho tiempo y he buscado un camino que me encanta que es exponer los mapas en faros, asociarlo con faros de tal manera que busco estos edificios donde exponerlos y en cada faro la exposición es de mapas cercanos o del territorio que tiene que ver con el faro», señala.

La artista no pretende reproducir fielmente la realidad, sino dejar una ventana abierta para que genere emociones en el espectador. «Nunca soy fiel al tamaño real ni a la escala ni tampoco quiero que aparezcan ríos, montañas, porque creo que los mapas deben ser muy, muy, muy sencillos, muy básicos, cuanto más sencillos más evocadores, lo que le falta al mapa lo pone quien lo ve, toda la emoción se la da el que lo mira. Yo creo que las personas estamos conectadas con un territorio -una playa, una isla-, entonces cuando más sencillo sea más es la conexión, yo quiero llegar a la conexión mental que uno tiene con ese territorio», asegura.

Estefanía trabaja sus obras mediante la técnica del óleo, aunque a primera vista pudiera parecer que se trata de acuarelas, «yo pinto el óleo de una manera muy diluida, voy sumando capas como se hace en la acuarela, es un óleo muy diluido usado como acuarela», afirma.

Además, no son cuadros convencionales, con el marco como soporte del lienzo, sino que utiliza objetos reciclados. «Normalmente lo suelo conectar con maderas viejas, trozos de madera que me encuentro, cajones, los suelo presentar metidos en un cajón viejo, dentro de una ventana, una puerta de un armario, me gusta mucho todo lo que encuentro en la calle y que tiene una vida anterior, en estos mapas suman mucho y hacen una buena compañía», subraya.

La artista recuerda que vino desde Madrid con el coche cargado de cuadros y herramientas, tras embarcar en el puerto de Barcelona, a la Isla donde estuvo una semana para montar la exposición. «Ha sido una aventura muy bonita, no solo es pintar los cuadros, eso solo es una parte, sino también todo el trasiego para montar la exposición», concluye.